Okay Temiz kimdir? Okay Temiz nerelidir, kaç yaşında?

Okay Temiz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları bu aralar popüler konular arasında bulunuyor. Temiz, sanat camiasında yakından tanınan isimler arasında bulunuyor. Şimdilerde 74 yaşında olan Temiz'in eğitim ve müzik hayatı hayranları tarafından sık sık merak edilir. Yaptığı çalışmalar eserleri ve diğer bilgileri sık sık sorulur. Peki, Okay Temiz kimdir?

OKAY TEMİZ KİMDİR?

Okay Temiz, Türk müziği ve dünya müziği alanında önemli bir isimdir. 1939 yılında İstanbul'da doğan Temiz, müzik eğitimine annesinden aldığı bilgilerle başlamıştır. Ankara Klasik Müzik Devlet Konservatuarı'nda vurmalı çalgılar ve timpani eğitimi almıştır. Eğitimine devam etmek için 1957-1959 yıllarında Tophane Sanat Enstitüsü'ne gitmiştir.

Profesyonel müzik kariyerine 1955 yılında başlayan Okay Temiz, dans müziği orkestralarında çeşitli programlar yapmıştır. 1967 yılında Ulvi Temel orkestrasıyla birlikte Avrupa'da dans lokallerinde çalmıştır. İsveç'te trompetçi Maffy Falay ile tanışarak "Sevda" adlı grubu kurmuş ve Don Cherry gibi önemli isimlerle işbirliği yapmıştır. Gruba Afrikalı basçı Johnny Dyani'nin katılmasıyla birlikte New Hemsher kolejinde dersler vermişlerdir.

1974 yılında İsveç-Türk caz grubu Oriental Wind'i kurarak batı kökenli enstrümanları Türk enstrümanlarıyla birleştiren bir sentez oluşturmuştur. 1990 yılına kadar İsveç'te çalışmalarını sürdüren Temiz, Avrupa, Hindistan ve Amerika'da turnelere çıkmış, konserler vermiş, albüm çalışmaları yapmış ve seminerler vermiştir. 1993 yılından itibaren çalışmalarını Finlandiya'da sürdürmüştür.

Okay Temiz, Selanik, Atina, Barselona, Budapeşte, Zürih, Ljubliana, Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Lizbon gibi Avrupa şehirlerinde Türk ve dünya ritimlerini tanıtım programları düzenlemiş ve seminerler vermiştir. Ayrıca Türk Müziği topluluğunda kadrolu sanatçı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler vermiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilen Okay Temiz, müziğe yaptığı katkılardan dolayı büyük takdir toplamıştır. Onun çalışmaları Türk müziği ve dünya müziği arasında köprüler kurmuş ve kültürel bir birleşimi temsil etmiştir.