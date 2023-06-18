Oktay Uludoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Oktay Uludoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün mali genel kurulunda yaptığı konuşma ile gündemde önemli bir yer edindi. Kendisi 1996 doğumludur ve Fenerbahçe kongre üyesidir. Aynı zamanda Gülsuyu Spor Kulübü'nün Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Konuşmasında, 21 yaşında olduğunu belirterek, geçmişteki şampiyonlukları hatırlatarak "En son şampiyon olduğumuzda çocuktuk. Aziz Yıldırım provoke ediyor diyerek başka kitleyi de provoke ediyorsunuz. Beraber çalışarak dediğiniz kirli düzeni açığa çıkaralım. Tüzüğü değiştirelim. Ben de başkanlığa aday olayım" şeklinde ifadeler kullanmıştır.

Ayrıca, "Tüzük değişirse 11.10.2021 5 Yılım dolduğu için 2024 seçimlere katılabilirim ve erken Seçim olmadıkça 3 senede bir gerçekleşen seçimli genel kurul 2018 yapıldı, 2021 yapılacaktır. Şayet tüzük değişmezse 10 yılım 11.10.2026 dolacağı için 2027 seçimlerinde aday olacağım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Oktay Uludoğan'ın konuşması geniş çapta yankı uyandırmıştır.

OKTAY ULUDOĞAN KİMDİR?

Oktay Uludoğan 1996 yılında dünyaya geldi. Aynı zamanda Gülsuyu Spor Kulübü'nün başkanıdır.

Ali Koç'un muhalifleri arasında yer alan Güldoğan'ın yaptığı konuşma hala hafızalardaki yerini koruyor.

Güldoğan konuşmasında, "Tüzük değişirse 11.10.2021 5 Yılım dolduğu için 2024 seçimlere katılabilirim ve erken Seçim olmadıkça 3 senede bir gerçekleşen seçimli genel kurul 2018 yapıldı, 2021 yapılacaktır. Şayet tüzük değişmezse 10 yılım 11.10.2026 dolacağı için 2027 seçimlerinde aday olacağım" demişti.