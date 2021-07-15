Ömer Halisdemir kimdir, nereli

Din kisvesi altında ülkenin kılcal damarlarına kadar sızan hain yapı 5 yıl önce bugün meşru yönetimi devirmeye kalkıştı ancak hayatını ortaya koyan Ömer Halisdemir gibi binlerce arslan yürekli yiğit bu kalkışmayı hainlerin yüzlerine çarptı.

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generalin canını aldıktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, o korkunç gecenin seyrini değiştirdi.

Ömer Halisdemir, 1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde doğdu. Çocukluğunu burada geçiren Ömer Halisdemir okulda bulunmadığı zamanlarda çobanlık yaptı. Ömer Halisdemir, 1999'da piyade astsubay olarak katıldığı Türk Silahı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu.

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı tarafından verilen "vur" emri sonrası Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi öldüren Ömer Halisdemir, daha sonra hain darbeciler tarafından alnından vurularak şehitlik mertebesine erişti.

Ömer Halisdemir o cehennem gecesinin amakete uğratılmasında önemli rol oynayan binlerce kahraman Türk askerinden sadece biri. Ancak çok kritik bir noktada yer aldığı için sembol isimlerden biri haline geldi.

Ömer Halisdemir nereli, mezarı nerede?

Hainlere geçit vermeyen ve bunu canıyla ödeyen Ömer Halisdemir, her yıl başta 15 Temmuz tarihlerinde olmak üzere pek çok kez gündeme geliyor ve rahmetle yadediliyor.

Ömer Halisdemir hain darbe kalkışmasında ilk kurşunu sıkarak kahraman olarak öne çıkıyor. O gece olağanüstü kritik bir yerde bulunan ve yine aynı derecede kritik bir hareket yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, hiç unutulmamak üzere hafızalarda ve tarihte yerini aldı.

Hayatını Hatice Halisdemir ile birleştiren Ömer Halisdemir'in Elifnur ve Doğan Ertuğrul isimli iki çocuğu bulunuyor.

Adı, memleketi olan Niğde'deki üniversiteye verilen Ömer Halisdemir'in ebedi istirahatgahı da yine doğup büyüdüğü Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yer alıyor.

Ömer Halisdemir Türkiye'yi uçurumun kenarından çeviren kahramanlardan biri oldu ve dünyada minnet borcunu asla unutmayan halk olarak tanınan Türk halkı da bu kahramanı hiç dilden düşürmüyor ve gerek kabri başında gerekse binlerce kilometre uzaklardan dualarını esirgemiyor.