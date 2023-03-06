Osman Sert kimdir, nerelidir? Osman Sert hangi partili? Biyografisi

Osman Sert kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi partilidir soruları merakla soruluyor.

Kübra Par'ın sunduğu programın konukları arasında yer alan Sert, siyasetle ilgili araştırmalar konusunda değerlendirmede bulunurken, ittifakların gelecekleri konularında da önemli tespitlerde bulundu.Peki, Osman Sert kimdir?

Son olarak Panorama Araştırma Direktörü olarak biliniyor.

OSMAN SERT KİMDİR?

Eski başbakan ve gelecek partisi Ahmet Davutoğlu ile yakınlığı bilinen, Ankara Enstitüsü'nde Araştırma Direktörü ve Karar gazetesi yazarı olan Osman sert kamuoyu araştırmaları yaparak kamu oyuyla paylaşmaktadır.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu olan Osman Sert; yerel radyolar, Kanal 7, CNN Türk ve TRT’de gazetecilik yaptı. İçişleri, adalet, ekonomi, başbakanlık ve son olarak diplomasiyi takip etti.

TRT’nin Kudüs temsilciğini yaptı.

Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı (2009-2014) ve Başbakanlığı (2014-2016) sırasında basın danışmanlığını yaptı.

Halen, Ankara Enstitüsü'nde Araştırma Direktörü ve Karar gazetesi yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.