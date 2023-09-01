Perinaz Mahpeyker Yaman kimdir, nerelidir?

Perinaz Mahpeyker Yaman adı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın ve aile politikaları üzerine çalışma yapmak üzere genel başkan danışmanı olarak atamasıyla gündem oldu.

Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği yıllar öncesinden bir paylaşımı ortaya çıktı.

PERİNAZ MAHPEYKER YAMAN KİMDİR?

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın gerçekte kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak sosyal medya hesaplarında aslen Batmanlı olduğu, evli ve 6 çocuk annesi olduğu belirtiliyor. Bu bilgilerin gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kadın ve Aile Politikaları" konusunda Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın yıllar önceki paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası partini yönetimini yeniden şekillendirerek danışmanları görevine son vermişti. CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"

Sosyal medya hesabından Yaman, "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım. Allah utandırmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YALANLAMA

CHP'den açıklama geldi. Haberleri yalanlayan CHP Medya Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tele1'e yaptığı açıklamada “Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok” dedi.

Bir açıklama da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi. Nazlıaka, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyid ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur." ifadelerini kullandı.