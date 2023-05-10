Portre: Zakir Musa

Varlıklı bir aileden gelen Zakir Musa başarılı sayılabilecek bir öğrenci olarak iyi bir eğitim gördü. Babası yüksek mühendis olarak bölgede görev yapıyordu. Musa'nın bir kardeşi doktordu.

İlkokul ve liseyi bölgede okuyan Zakir Musa, bu yıllarda henüz çocukken bölgede Hint işgaline karşı düzenlenen protestolara katılmış, Hint güçlerine taş attığı için gözaltına alınmıştı.

- Zakir Musa'nın lise yılları

2011 yılında liseden mezun olmasının ardından Zakir Musa, mühendislik eğitimi almak üzere Hindistan'ın Çandigarh şehrindeki bir koleje girdi.

Musa, 2013 yılında okulunu yarıda bırakarak Hint işgaline karşı silahlı direnişe katılmaya karar verdi.

Silahlı direnişe katılması

Zakir Musa, 2013 yılında Keşmir'in önde gelen direniş gruplarından Hizbul Mücahidin saflarına katıldı.

Grup içerisinde kısa süre içerisinde yükselen Zakir Musa, grubun önde gelen isimlerinden olan Burhan Vani ile yakın ilişkilere sahipti. Musa, Hizbul Mücahidin'in saha komutanı olan Vani'nin yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Musa, 2016 yılında Burhan Vani'nin ölümüyle Hizbul Mücahidin'in saha komutanı olarak görev yapmaya başladı.

Bu dönemde Musa, Hizbul Mücahidin'in Pakistan ile olan bağlantısından rahatsızdı ve Pakistan'ın Keşmir'deki grupları kendi çıkarları için kullanarak Keşmir'in geleceğini önemsemediğini düşünmeye başlamıştı. 2017 yılında Musa, Keşmir'deki Pakistan bağlantılı siyasi liderlerin "Keşmir sorununun dini bir mesele olmadığı" yönündeki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı doğrudan dile getirdi. Bunun ardından Zakir Musa'nın, Hizbul Mücahidin'in Pakistan'daki siyasi liderliği ile arası açıldı. Musa, Keşmir'in İslami bir mesele olduğunu ve Pakistan'ın bölgedeki etkisinin Keşmir'i olumsuz etkilediği kanaatini taşıyordu.

Ensar Gazvet el Hind

Zakir Musa bu doğrultuda yakın arkadaşlarıyla beraber cihat yanlısı bağımsız bir grup olan Ensar Gazvet el Hind'i kurma kararı aldı. Grup Pakistan etkisinden bağımsız olduğunu belirtiyor ve Keşmir'de bağımsız bir İslam devleti kurmayı amaçlıyordu. Grubun kuruluş açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:

"Kahraman mücahit Burhan Vani’in şehadetinin ardından, Keşmir’in Müslüman milletinin tağut Hint işgalcilerinin saldırganlıklarını def etmek için kararlı bir şekilde cihat bayrağını taşımaya, cihatla ve yalnızca Allah’ın yardımıyla devam etmeye karar vermesiyle, Keşmir’deki cihat bir uyanış aşamasına girmiştir. Bizler inşallah vatanımızı özgürleştireceğiz. İşte bu amaç için şehit Burhan Vani’nin arkadaşları tarafından mücahit Zakir Musa (yüce Rabbimiz onu muhafaza etsin) liderliği altında bu cihat hareketi kurulmuştur."

Ensar Gazvet el Hind Pakistan'ı "Keşmir cihadını esir almakla" ve "Amerika'nın kuklası olmakla" suçluyor, Hindistan'ın yanı sıra "Pakistan'ın da kendilerinin düşmanı olduğunu" belirtiyordu. Pakistan'ın Keşmir halkının acıları için Hindistan ile savaşmadığını, kendi çıkarları için savaştığını ifade ediyordu. Zakir Musa, "Keşmir'in şeriat ile yönetilmesi için savaştıklarını" ifade ederek, "Hindistan ve Pakistan'ın, ABD'nin yardımları ile Hint Altkıtası'ndaki cihadı sona erdirmek istediğini" savunuyordu. Hizbul Mücahidin ve Leşkeri Tayyibe saflarından birçok kişi bu gruba katılmaya başladı. Grubun El Kaide bağlantılı olduğu belirtiliyordu, ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Hizbul Mücahidin ise uzun süre Zakir Musa ve grubuna çeşitli suçlamalar yönelterek onu hedef aldı.

Ölümü

Ensar Gazvet el Hind'in kurucu lideri Zakir Musa, 23-24 Mayıs 2019 tarihinde Tral bölgesindeki Dadasara köyünde Hint güçlerince kuşatıldı.

Kuşatmanın ardından Hint güçleriyle Zakir Musa arasında şiddetli bir çatışma başladı. 11 saat süren çatışmanın ardından Zakir Musa hayatını kaybetti.

- Çatışmanın yaşandığı ev (Fotoğraf: Safwat Zargar)

Zakir Musa'nin öldürülmesi sonrası Keşmir'de halk sokaklara döküldü. Protestolar yayılırken Hint yönetimi interneti kesti ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Musa'nın cenazesine binlerce kişi katıldı.

- Zakir Musa'nın cenazesi. (Fotoğraf: Safwat Zargar)

Keşmir direnişi açısından oldukça popüler bir isim olan Musa halen bölge halkı açısından sembol bir isim olma niteliğini koruyor.

Kaynak: MepaNews