Yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Prof Dr. Serhat Fındık, birçok insan tarafından merak ediliyor ve çoğu kişi Prof Dr. Serhat Fındık kimdir, nereli şeklinde internete sorular sorarak cevap bulmaya çalışıyor.

Fındık, "Kıymetli arkadaşlarım, tüm hayatım boyunca Yüce Allahımızın yolunda insanlarımız için daima doğru bildiklerimi savundum ve savunmaya devam ediyorum. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Çok sağlıklı bir insanım. Çok dikkatli biriyim. İntihar eğilimim de yok. Sizlerden dileğim şayet başıma bir şey gelirse (kaza, intihar veya kalp krizi vb.'ye bağlı ölüm) lütfen itibar etmeyin" açıklamasında bulunarak zaten bir ton şüpheyle dolu olan akıllara yeni soru işaretleri ekledi.

Bu paylaşımı hem Twitter'dan hem de Instagram'dan yapan Fındık, Instagram'ın kendisini "zararlı içerik" diye sansürlediğini duyurdu.

Fındık, bunu duyururken yaptığı paylaşımda da "Çare hür iradeye saygı duymak. Aşı adayını olmak isteyen olsun. Aşı adayını olmak istemeyen de olmasın. Kısıtlama ve dayatmalar çözüm olamaz. Doğal başıklık ile 'salgın'ın üstesinden kolaylıkla gelinir" demişti.

Peki bu açıklamalara imza atan Prof Dr. Serhat Fındık kimdir?

Prof Dr. Serhat Fındık nereli

8 Mart 1969'da İzmit'te dünyaya gelen Fındık, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli-İzmit'te tamamlamıştır. Fındık, 1986'da Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanmıştır. İngilizce eğitim gören Fındık, 1993 senesinde bu okulu bitirmiştir ve ardından TUS'ta ilk tercihi olan Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başlamıştır. Fındık, 1997'de uzman olmuştur.

Akademisyenliğe Türkiye'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Amerika'da Chicago ve Nashville' de devam eden Fındık, 2004'te American College of Chest Physicians'ta "Fellow" ünvanını almıştır. Fındık, 2005'te Doçent, 2012'de ise Profesör ünvanlarını elde etmiştir.

2011'de International Biographical Center tarafından En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli "Top 100 Health Professionals-2011" ödülünü ve American Biographical Instute tarafından 21. yüzyılın Akil Kişileri "Great Minds of 21st Century" ödülünü alan Fındık, 2013 yılında American College of Chest Physicians tarafından Küresel Yönetici "Global Governor" seçilmiştir.

Şu an 52 yaşında olan Fındık, aslen Kocaeli-İzmitlidir.