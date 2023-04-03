Raşit Emir Süer kimdir? Raşit Süer nerelidir, kaç yaşında?

Raşit Emir Süer kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları bu aralar merakla soruluyor.

Başarılı girişimci Raşit Emir Süer, Türkiye'nin önde gelen taksi hizmeti şirketi Paket Taksi'nin kurucusudur. Sorgulamalarda "Raşit Emir Süer kimdir?" ve "Raşit Emir Süer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" gibi sorular sıkça karşılaşılan aramalar arasındadır.

Raşit Emir Süer 1984 yılında Ordu'da doğdu ve babası Tayfur Süer bir iş adamıdır. 2016 yılında Paket Taksi şirketini kurarak büyük bir başarıya imza atan Süer, 2021 yılında genç girişimci ödülünü kazandı. Şirketi, Migros ile yaptığı yatırım anlaşması ile büyük bir ivme kazandı ve yaklaşık %60'ı Migros'a ait oldu.

Raşit Emir Süer'in mesleği, girişimciliğin yanı sıra Paket Taksi'nin CEO'luğudur. Şirketi, çağrı merkezi, mobil uygulama ve internet sitesi aracılığıyla müşterilerine taksi hizmeti sunmaktadır. Şirketin büyüklüğü, yaklaşık 6 bin çalışanı ve 3 bin motoru ile göz önüne serilmektedir.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Raşit Emir Süer'in İnstagram hesabında 34 bin takipçisi bulunmaktadır. Başarılı kariyeri ve girişimcilik başarıları ile dikkatleri üzerine çeken Süer'in biyografisi ve hayatı merak edilen konular arasındadır.

Raşit Emir Süer Kaç Yaşında, Nereli?

Raşit Emir Süer, 1984 yılında Ordu'da doğdu. Paket Taxi'nin kurucusu ve başarılı bir girişimci olan Süer, 38 yaşındadır.

Süer'in babası Tayfur Süer bir iş adamıdır ve aileleri Ordu'da yaşamaktadır. Raşit Emir Süer, eğitim hayatına İstanbul'da başladı ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

2016 yılında, 32 yaşındayken, Raşit Emir Süer Paket Taxi'yi kurdu. Şirket, son derece başarılı bir şekilde büyüdü ve günümüzde Türkiye'de hizmet veren en büyük paket teslimat şirketlerinden biri haline geldi.

Paket Taxi nedir, nasıl çalışır?

Paket Taxi, Türkiye'de 2016 yılında Raşit Emir Süer tarafından kurulan bir kurye hizmetleri şirketidir. Şirket, müşterilerin paketlerini, belgelerini veya yemeklerini hızlı ve güvenli bir şekilde alıp teslim etmeyi amaçlar. Şirketin hizmetleri, internet üzerinden verilen siparişlerle başlar ve motosikletli kuryeler tarafından gerçekleştirilir.

Paket Taxi, kullanıcılarının kolayca sipariş verebilecekleri bir mobil uygulamaya sahiptir. Kullanıcılar, uygulamayı indirerek, adrese teslim hizmeti için gerekli tüm bilgileri girebilirler. Uygulama, müşterinin siparişini kurye ekibine yönlendirir ve müşteriye tahmini teslimat süresi hakkında bilgi verir. Siparişler, müşterinin belirlediği teslimat adresine motorlu kuryeler tarafından götürülür.

Paket Taxi, müşterilerin gönderilerinin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için kuryelerine özel bir eğitim verir. Kuryeler, siparişlerini zamanında teslim etmek için trafik durumunu takip eder ve en kısa ve en güvenli rota üzerinden ilerlerler. Ayrıca, gönderilerin müşteriye teslim edildiğine dair bir onay alırlar ve bu bilgi müşteriye bildirilir.

Paket Taxi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana gibi büyük şehirlerde hizmet vermektedir. Şirketin başarısı, hızlı ve güvenli teslimat hizmetleri, kullanıcı dostu mobil uygulaması ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışından kaynaklanmaktadır.