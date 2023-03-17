Recai Karagöz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, hangi yapımları yönetti soruları bu aralar merakla soruluyor.

Son olarak Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynadığı "Arıza" dizisiyle adını duyuran Karagöz şimdilerde Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı "Adım Farah" isimli diziyle bir kez daha adından söz ettiriyor. Peki, Recai Karagöz kimdir, nerelidir? Yönetmen Recai Karagöz biyografisi

RECAİ KARAGÖZ KİMDİR?

Türkiye doğumlu yardımcı yönetmen ve yönetmen olan "Recai Karagöz" kariyerinde ses getiren farklı projelerde görev aldı. Yarımcı yönetmenlik yaptığı projeler arasında İstanbullu Gelin ve "Arkadaşlar İyidir" adlı diziler yer almaktadır. Yönetmen koltuğunda oturduğu projeler arasında Aziz ve Arıza dizileri yer almaktadır.

Recai Karagöz 2 Mart tarihinde dünyaya gelmiştir. 2016 yılında sektöre 2. yönetmen olarak adım atan Recai Karagöz daha önce Arıza, Aziz, gibi yapımların yönetmenliğini üstlenmiştir. 15 Ağustos 2015 tarihinde Aslı Çavdar ile evlenmiştir. Instagram'da recaikaragoz ismiyle paylaşımlarına devam eden Recai Karagöz'ün bu mecrada 15.1K takipçisi bulunmaktadır.

Yönetmen. Sektörde yer almaya 2016 yılında ikinci yönetmen olarak başladı. Bu çalışmasını 2 dizide yaptıktan sonra 2020’den itibaren Arıza, 2021’de Aziz, 2023’te Adım Farah dizilerinin yönetmenliğini üstlendi. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Yönetmeni Olduğu Diziler:

Adım Farah (TV Dizisi 2023)

Aziz (TV Dizisi 2021)

Arza (TV Dizisi 2020-2021)

2. Yönetmeni Olduğu Diziler:

İstanbullu Gelin (TV Dizisi 2018-2019)

Arkadaşlar İyidir (TV Dizisi 2016)