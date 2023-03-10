Roj Girasun kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor soruları seçim sathı mailine girilen bu son günlerde sık sık soruluyor.

Sosyal medya ve internet ortamında ara ara kim olduğu sorulan Roj Girasun'u ilginç kılan aslında adı ve soyadıdır.

"Altılı Masa"nın cumhurbaşkanı adayını açıklaması ve sonrasında HDP ile de görüşmelere başlamak istediğini beyan etmesinden sonra gözler bu ilişkiyi yorumlayacak isimlere çevrildi.

İlişkiyi ve Kürt seçmenin tavrını yorumlayan isimlerden biri de Roj Girasun oldu.

Son dönemlerde CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif internet haber sitelerinin, önceden tahin ettikleri yorumlarna başvurduğu Roj Girasun kimdir?

Roj Girasun kimdir, nerelidir?

Roj Girasun, Artuklu Üniversitesi Kürdoloji bölümü mezunudur.

Roj Girasun Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma'nın Genel Müdürüdür.

MAZLUMDER ve Hak İnisiyatifi Diyarbakır şubelerinde yöneticilik yapmıştır.

2018 yılından bu yana Diyarbakır merkezli Rawest Araştıma'da genel müdür olarak görev yapmaktadır.

Suna Kahriman, (Neumünster) Almanya doğumlu.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümünde tamamladı.

Rheinische Friedrich-Wilhelms Bonn Üniversitesi Politik und Gesellschaft, Psychologie bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kurdish Studies Center'da çalışmalar yürütmektedir.

GÜNCEL YORUMU

Roj Girasun bir açıklamasında , yekpare bir "Kürt seçmen" olmasa da nihayetinde hepsinin farklı derecelerde olsa bile Kürt kimlikleriyle barışık partiler ve vaadler görmek

istediklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürt sorunu çözülmüştür" şeklindeki açıklaması ile AK Parti'de bazı isimlere yönelik yaptırımlarını da değerIendiren Girasun, bu yaklaşımın yaratacağı

tahribatın AK Parti'nin zayıflamaya başlayacağı bir süreçle "ayyuka çıkacağını" belirtti.

Yeni kurulan partilerin AK Parti'nin oy oranını ciddi oranda etkileyebileceğine dikkat çeken Girasun, "Bu partiler tutarlı, demokratik ve çözüm söylemi ile ortaya çıkarsa HDP ile ilişkisi sancılı olan seçmene de alternatif olabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni bir muhafazakar Kürt partisi kurulacak" şeklindeki iddiaları yorumlayan Rawest Araştırma Genel Müdürü Girasun, Kürt sağının mevcut şartlarda yeni bir parti ile bahsettiğimiz alanda temsil

edilmesini sağlayacak bir zemin mümkün görünmediğini, HÜDAPAR'ın ise bu boşluğa oynayabilecek yetide olup olmadığından emin olmadığını söyledi.

Girasun, Türkiye'nin toplam genç nüfusunda Kürtler ve Türklerin yakın gelecekte eşitleneceğini belirterek, "Gelecekse de demografinin Türkiye gibi teritoryal sorunların olduğu ülkelerde meseleyi nasıl raddeye getirebileceği üzerinden oturup düşünmek lazım" dedi.

"Kürt Seçmen ne düşünüyor tarzındaki?" sorulara Yekpare bir bir Kürt seçmenden bahsedilemeyeceği şeklinde cevap veriyorsunuz Şöyle bir soru ile başlayalım; "Kürt meselesi" Kürt seçmenin ne kadarının oyunun rengini belirliyor? Kürt sorunu ile ilgili söylemler bu seçmen kitlesini nasıl etkiliyor?

Yekpare bir Kürt seçmen yok ortada. Kürt hassasiyetleri, politik hassasiyetleri, ideolojik hassasiyetleri, Kürt meselesini önceleyen bir Kürt seçmen profili var. Bu önemli bir oran. Özellikle bu seçmen kitlesi Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkari ve genel olarak HDP'nin geleneksel olarak güçlü olduğu kentlerde var. Bir de Kürt meselesini önemsemekle ve Kürt meselesine duyarlılığı olmakla beraber kimlik kadar güvenlik, istikrar, ekonomik kaygılar üzerinden oy verme davranışını sürdüren bir seçmen profili var. Oy vermede muhafazarlığı ön bir planda Kürt seçmen grubu var ama bununla beraber Kürt meselesini önemseyen bir kesişim de burası. Yani her ne kadar oy verme davranışında kimlik ve ideolojiyi önceleyen bir seçmen grubu kemik olarak varsa da diğer taraftan o dönemin siyasal iklimi hangi kimliğine dönük bir hassasiyet yaratıyorsa ona göre konum alan asansör oylar dediğimiz bir Kürt seçmen var. Dönem dönem Kürt kimliğine zaman zaman muhafazakar kimliğe bazen de istikrar ve ekonomik kaygıları önceleyerek oy veriyor ama en nihayetinde hepsi farklı derecelerde olsa bile Kürt kimlikleriyle barışık partiler vaadler görmek istiyorlar.