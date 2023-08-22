Şaban Erdikler kimdir? Şaban Erdikler neden öldü?

Şaban Erdikler'in kim ve nereli olduğu merakla soruluyor.

ŞABAN ERDİKLER KİMDİR?

MALi danışmanlık alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden, Yabancı Sermaye Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Şaban Erdikler (73), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdikler, bugün saat 15.00’te Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.