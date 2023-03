Şakir Dinçşahin kimdir? Şakir Dinçşahin nereli, kaç yaşında?

Şakir Dinçşahin kimdir, nerelidir, kaç yaşınad, uzmanlık alanı nedir soruları son dönemlerde merakla soruluyor.

Şakir Dinçşahin siyaset bilim uzmanı olmasının yanısıra son dönemlerde siyaset gündemini yorumlayan isimler arasında yer alıyor.

Peki, Şakir Dinşahin kimdir?

ŞAKİR DİNÇŞAHİN KİMDİR?

Şakir Dinçşahin

Adı Soyadı: Şakir Dinçşahin 21 Ekim 1977 tarihinde dünyaya geldi.

Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Boğaziçi Üniversitesi 1995-1999

Y. Lisans Uluslararası İktisat Yeditepe Üniversitesi 2002-2004

Doktora Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yeditepe Üniversitesi 2004-2010

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: A Survey on DecisionMaking in the World Trade Organization, Danışman: Yrd.Doç. Dr. Erkan Yalçın (2004).

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve

Danışman(lar)ı : A Study on Kemalism and Modernization in Turkey: The Life and

Works of Niyazi Berkes, 1908-1988, Danışman: Prof. Dr. Feroz Ahmad (2010).

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Ar.Gör. Yeditepe Üniversitesi 2002-2010

Dr.Ar.Gör. Yeditepe Üniversitesi 2010-2010

Yar.Doç.Dr. Yeditepe Üniversitesi 2010-Devam ediyor.

Misafir Araştırmacı SOAS, University of London Eylül 2013- Haziran 2014

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Eric Edwards, “An Analysis of the Political Ideology of Turkey’s Justice and Development

Party: Liberal Islam?,” Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, Ağustos 2012.

Andre Zakari, “A Modernist Approach Towards Turkish Nationalism: The Case of

Language Policy In Early Republican Turkey,” Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2012.

Veronica Musardo, “Influences of Italian nationalism in the capital of Ottoman Empire:

Mazzini, Garibaldi, Masonry,” Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, Mayıs 2013.

Tayfun Gözükara, “Political Economy of Turkish Foreign Policy, 1980-1989,” Yeditepe

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek

Lisans Programı, Haziran 2013.

Panagis Germenis, “Rules, Institutions, and Douglass C. North’s Institutionalism:

Understanding Economic Performance in Greece,” Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, Temmuz 2013.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yusuf Nephan Aydın, “Muslim Minority Rights in Canada: A Case of Multiculturalism,”

Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doktora Programı, Devam Ediyor.

Yaman Kepenç, “Chilean-Turkish Relations from a Historical Perspective,” Yeditepe

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

Programı, Devam Ediyor.

Projelerde Yaptığı Görevler :

Tufts Üniversitesi FARES Doğu Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü’nde Prof. Leila Fawaz’ın

yürüttüğü ‘Hindistan Milliyetçiliğine Osmanlı Müslümanlarının Bakışı’ projesinde

araştırmacı. (2009-2010)

Tufts Üniversitesi FARES Doğu Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü’nde Prof. Leila Fawaz’ın

yürüttüğü ‘Birinci Dünya Savaşı’nın Sosyal Tarihi’ projesinde araştırmacı (2006-2008).

Yad-Vashem and Project Aladdin tarafından düzenlenen ‘Türk Akademisyenleri için

Holokost Çalışmaları Programı,’ projesinde katılımcı (2013-2014).

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcısı (2012-)

Lisansüstü Programlar Koordinatörü (2013)

Bölüm web sayfası sorumlusu (2004-2013)

Lisansüstü Programlar Bologna Koordinatörü (2012-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

IPSA International Political Science Association (2009’dan beri)

PSA Political Studies Association (2009’dan beri)

Ödüller :

Marshal Memorial Fellowship, German Marshal Fund of the United States (2008).

Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora bursu. (2002-2010)

Uluslararası İktisat Onur Derecesi (2004).

Yumlu Bilimsel Araştırma ve Eğitim Vakfı Akademik Başarı Ödülü (1996).

Final Dergisi Bölge Birinciliği (ÖSYS Türkiye derecesi: 123) (1995).

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz

döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı Teorik Uygulama

2013 İlkbahar

POLS 312 Contemporary Political Thought 3 0 56

POLS 304 Research Methods 3 0 47

POLS 681 Research Methods (DR) 3 0 4

2012 Güz

POLS 312 Contemporary Political Thought 3 0 32

POLS 304 Research Methods 3 0 40

POLS 519 Research Methods (YL) 3 0 25

CULA 497 Food Politics 3 0 14

2012 İlkbahar

POLS 312 Contemporary Political Thought 3 0 33

POLS 402 Applied Research in Political Science 3 0 19

POLS 681 Research Methods (DR) 3 0 6

2011 Güz

POLS 312 Contemporary Political Thought 3 0 24

POLS 304 Research Methods 3 0 41

POLS 519 Research Methods (YL) 3 0 15

CULA 497 Food Politics 3 0 22

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. (SSCI) Demet Lüküslü ve Şakir Dinçşahin “Shaping Bodies Shaping Minds: Selim

Sırrı Tarcan and the Origins of Modern Physical Education in Turkey,” History of Sport,

30: 3 (2013), 195-209.

A2. (SSCI) Şakir Dinçşahin “A Symptomatic Analysis of the Justice and Development

Party’s Populism in Turkey: The 2007 Electoral Crisis and After,” Government and

Opposition, 47: 4 (2012), 618-640.

A3. (SSCI) Şakir Dinçşahin ve Stephen R. Goodwin “Towards an Encompassing

Perspective on Nationalisms: The Case of Jews in Turkey during Second World War,

1939-1945,” Nations and Nationalism, 17: 4 (2011), 843-62.

A4. Şakir Dinçşahin ve Melis Ergenekan “The Development of Nationalism in India,” YDU

Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 2 (2013), 228-250.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

B1. Şakir Dinçşahin, 3rd Changing Turkey Workshop-Bridging Divides: Rethinking

Ideology in the Age of Protests, Oxford Brookes University, Oxford (15 Nisan 2014).

B2. Şakir Dinçşahin “Transformation of Kemalist Ideology in Turkey: From State

Ideology to Oppositional Ideology,” Department of Political Science and History, Panteion

University, Athens (12 Mart 2014).

B3. Şakir Dinçşahin “Gezi Park and Competing Populisms in Turkey: The People of the

Government vs. the People of the Protest, ’’ Research Turkey, King’s College, London (30

Ocak 2014).

B4. Şakir Dinçşahin “Jews in Turkey during World War Two, ’’ Jewish Community of

Turkey: Past and Present, Dahan Center, Bar-Ilan University, Tel Aviv, (5 Ocak 2014).

B5.Şakir Dinçşahin Westmont College, Santa Barbara, California, ABD’de Türkiye tarihi

ve siyaseti üzerine konferans serisi (14-18 Ekim 2013).

B6.Şakir Dinçşahin “Geographical Importance of Turkey,’’ Metropolitan State University

(Denver, USA) Fullbright Project, Istanbul, (20 Haziran 2012).

B7.Şakir Dinçşahin ‘‘An Historical Overview of Politics in Turkey, 1908-1990,’’ ve

‘’Political Islam and Secularism in Turkey,’’ Valldosta State University Istanbul Programı,

(25-26 Haziran 2012).

B8.Şakir Dinçşahin “Where Geopolitics and Economic Development Coalesce,” 20-20

Investment Association and EastWest Institute, İstanbul (4 Ekim 2012).

B9.Şakir Dinçşahin “Anti-Semitism in Turkey under the Rule of AKP, 2002-2012,” Public

Lecture, University Chair for Ottoman and Turkish Studies, Tel Aviv Üniversitesi, İsrail

(21 Haziran 2012).

B10.Şakir Dinçşahin “Jewish Minority in Turkey,” Lecture Series on Jewish History,

Study Group for the History of Jews of Greece, University of Macedonia, Selanik,

Yunanistan (16 Mart 2012).

B11.Şakir Dinçşahin, “Historical Overview of Politics in Turkey” (7 Şubat 2012), “State

Ideology and Kemalism in Contemporary Turkey” (10 Şubat 2012), “Political Islam and

Secularism in Turkey” (14 Şubat 2012), and “Civil-Military Relations in Turkey” (24 Şubat

2012) in Westmont College (Santa Barbara, USA) Istanbul Programı.

B12.Şakir Dinçşahin “Domestic Motives of Justice and Development Party’s Foreign

Policy in the Mediterranean,” Marshall Forum on Transatlantic Affairs: Regional Action in

Times of Global Challenges, Torino, İtalya (23-26 Haziran 2011).

B13.Şakir Dinçşahin “The Struggle for Hegemony in Post-Kemalist Turkey, 1938-1950,”

Ottomans/Turks in Conflict: New Perspectives: 1800-2010, Middle East Institute,

Columbia University, New York, ABD (28-30 Nisan 2011).

B14.Şakir Dinçşahin “Recent Political Developments in Turkey,” LSE Grimshaw

International Relations Club’s Istanbul Program, İstanbul, (9 Ocak 2011) (20 Mart 2012).

B15.Şakir Dinçşahin “Justice and Development Party of Turkey,” Annual European

Graduate Conference on Political Parties, Political Studies Association, Birmingham

University, Birmingham, İngiltere (Şubat 2009).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Şakir Dinçşahin “Ahmet Emin Yalman ve Türkiye’de Liberal Düşünce,” AİBU Sosyal

Bilimler Dergisi, 20. Yıl Özel Sayısı, 12: (2012), 111-135.

D2. Demet Lüküslü ve Şakir Dinçşahin “Selim Sırrı Tarcan ve Beden Eğitimi,” Bilgi ve

Bellek, 9 (2011), 44-64.

D3. Şakir Dinçşahin “The Environment and Early Influences Shaping Political Thought of

Niyazi Berkes in British Cyprus, 1908-1922,” Cyprus Studies, 15, (2009), 65-84.

D4. Şakir Dinçşahin "Mirka and an American Rhapsody: A Comparative Analysis of Two

Films through Ethnicity Theories," Yeditepe İletişim Çalışmaları Dergisi, 4 (2006), 81-94.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

E1. Şakir Dinçşahin "Modern Türkiye'de Türk Kimliği," Uludağ Üniversitesi II. Genç Bilim

İnsanları Sempozyumu, 185-195, (2006).

E2.Şakir Dinçşahin “Toplumsal Uzlaşama Sorunu,” Genç Barış İnisiyatifi, Yıldız Teknik

Üniversitesi (18 Mayıs 2012).

E3.Şakir Dinçşahin “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Yahudiler,” VI. Lisansüstü

Öğrenci Konferansı, Siyasi İlimler Türk Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Kasım 2008).

E4.Şakir Dinçşahin “ Türkiye’de Oy Verme Davranışı ve Değişen Tercihler, ” Türkiye’de

Kültür ve Siyaset Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Ekim 2006).

E5.Ahmet N. Yücekök ve Şakir Dinçşahin “2004 Yerel Seçimlerinin Sosyo-Ekonomik

Tahlili” İİBF Konferansları (Mart 2004).

F. Diğer yayınlar :

F1. Şakir Dinçşahin “Book Review: Birol Yesilada and Barry Rubin (eds)

(2010) Islamization of Turkey under the AKP Rule. Abingdon: Routledge,” Political

Studies Review, 10: 2 (2012), 300.

F2. Şakir Dinçşahin “Book Review: Claire Sutherland (2012) Nationalism in the TwentyFirst Century: Challenges and Responses. London: Palgrave Macmillan,” Political Studies

Review, 12: 1 (2014), 122.

F3. Şakir Dinçşahin “Book Review: Matthew Evangelista (2011) Gender, Nationalism,

and War: Conflict on the Movie Screen. Cambridge: Cambridge University Press,” Political

Studies Review, 12: 1 (2014), 125-126.

F4. Şakir Dinçşahin “Book Review: Ayla Göl (2013) Turkey Facing East: Islam,

Modernity and Foreign Policy. Manchester: Manchester University Press,” Political Studies

Review, 13: 2 (2015), yayım aşamasında.