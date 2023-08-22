Salih Ünlü kimdir? Salih Ünlü kaç yaşında, nerelidir?

Salih Ünlü kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları merakla soruuyor. Salih Ünlü, Ankara'da 1985 yılında dünyaya gelmiş olan ve Bolu Mengen kökenli olan bir iş insanıdır. Eğitim hayatına başladığı günden itibaren farklı alanlarda donanım kazanmış ve iş dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Ünlü, yazılım, fizik ve işletme gibi farklı bölümlerden mezun olmuş ve üniversite eğitimini dedesi mesleği olan aşçılık bölümünde sürdürmüştür.

SALİH ÜNLÜ KİMDİR?

2004 yılında ailesinin destekleriyle ilk şirketini kurarak iş hayatına adım atan Salih Ünlü, perakende mağazacılık sektöründe elektronik ürün ticareti ile faaliyet göstermeye başlamıştır. 2010 yılında, Çin'in teknoloji merkezi olarak bilinen ShenZhen şehrine taşınarak uluslararası deneyimler edinmiştir.

2014 yılında "Başkent Teknoloji Uluslararası Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş." adını verdiği ilk şirketini kurmuştur. Ardından "Başkent Transport AŞ.", "Başkent Telekom AŞ.", "Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş.", "Başkent Kıymetli Metal Madenciliği Ltd. Şti.", "Başkent Butik Tekstil İmalat A.Ş." ve "Başkent Uluslararası İnşaat AŞ." gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler kurarak iş dünyasındaki etkisini genişletmiştir. 2021 yılında bu şirketleri "Başkent Holding AŞ." çatısı altında birleştirerek büyük bir adım atmış ve holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Salih Ünlü, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, sürdürülebilirliği ve organik beslenmeyi destekleyen projeleriyle de dikkat çekmektedir. "Mezra Yalıkavak" projesi, organik beslenmeyi yüzde yüz desteklemeyi amaçlayan bir girişim olarak öne çıkmaktadır. Bu projede, doğa dostu gastronomi atölyeleri, çeşitli hayvan ahırları, sera, tarla ve çam ağaçlarıyla çevrili bir bahçe bulunmaktadır. Ayrıca, bu proje sayesinde Türkiye'de bir ilke imza atarak Michelin en az 2 yıldızlı adaylık kazanmıştır.

Salih Ünlü, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra dünya genelinde 35 ülkeyi ziyaret etmiş bir seyahatseverdir. Ticari hamlelerinin başarısını bu seyahatlerin sağladığı kültürel ve uluslararası bakış açısıyla ilişkilendirmektedir.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Salih Ünlü, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak da tanınmaktadır. Hem iş dünyasındaki liderliği hem de sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle adından söz ettiren Ünlü, gelecekte de iş dünyasına ve topluma katkı sağlamayı sürdüreceğe benziyor.