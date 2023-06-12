Sebastian Athie ölümü hakkında aradan iki yıl geçmesine karşın hala bazı sorular soruluyor.

Ölümüne dair ilk haberi Disney Channel Latin America vermişti.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan taziye mesajında başsağlığı dilenmişti.

Aradan iki yıl geçmesine karşın Athie'nin neden öldüğüne dair sorular hala cevap arıyor.

SEBASTIAN ATHIE NEDEN ÖLDÜ?

24 yaşındaki aktör Sebastian Athie hayatını kaybetti. Disney Channel Latin America, 4 Temmuz'da yayınladığı bir açıklamayla bu haberi doğruladı.

Disney Channel Latin America, "Huzur içinde yat Sebas. Sanatın ve gülüşün sonsuza dek yaşayacak. Sebastián Athie'nin ayrılığından dolayı üzüntü duyuyoruz ve onu her zaman yeteneği, arkadaşlığı, profesyonelliği ve en önemlisi kocaman kalbiyle hatırlayacağız. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyoruz." şeklinde bir övgü yayınladı.

IMDB'ye göre, Athie 2017'den beri Disney Channel Latin Amerika'nın Arjantin dizisi "O11CE" ve Meksika TV dizisi "La Rosa de Guadalupe"de genç futbolcu Lorenzo Guevara'yı canlandırdı.

Athie ayrıca bir şarkıcıydı ve kısa bir süre önce 2019'da müzik yayınladı. Meksika Ulusal Tercümanlar Birliği, Athie'nin tercüman olarak çalıştığını doğrulayarak onun ölümünü duyurdu ve ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

"O11CE"deki rol arkadaşı Santiago Stieben, içten bir video yayınlayarak Athie'yi anarken, Athie'nin harika bir gülümsemeye sahip harika bir arkadaş olduğunu söyledi. Stieben, İspanyolca olarak, "(Athie) muhtemelen tanıştığım en eğlenceli ve mutlu insanlardan biriydi. Her zaman iyi bir arkadaş ve ekibin bir parçasıydı." dedi.

Athie'nin son Instagram gönderisinde, çiçekli bir gömlek ve çizgili şortla bir dış mekan merdiveninde poz verdiği görülüyordu. Gönderinin başlığında Nelson Mandela'nın otobiyografisi "Özgürlüğe Giden Uzun Yol"dan bir alıntı vardı.

Athie'nin ölüm nedenine dair henüz bir haber bulunmamaktadır.