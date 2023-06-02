Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş eşi kim, kiminle evli, nerelidir, kaç yaşında?

Seda Sarıbaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında ne iş yapıyor soruları bu aralar merakla soruluyor. AK Parti sıralarından milletvekili seçilen "Miss Türkiye Güzeli" Sarıbaş, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş, 8 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Aslen Adanalı olan Nurten ve İbrahim çiftinin kızıdır.

İstanbul'da başladığı ilk, orta ve lise eğitimini başarıyla tamamladı.

Üniversite hayatına Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlayarak buradan mezun oldu.

Ardından Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü tamamladı.

Aynı üniversitede Adalet Bölümü'nü de başarıyla bitirdi.

Eğitimine devam ederek yüksek lisansını Adnan Menderes Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Siyaset Bilimi üzerine yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde de yönetim ve işletme üzerine eğitim aldı.

İş hayatına Aydın ilinde bulunan bir akaryakıt ve enerji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde üst düzey yönetici olarak adım atmış ve bu görevine halen devam ediyor.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında başlayan Sarıbaş, 2014-2018 yılları arasında AK Parti Didim Belediye Meclis üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

2015 yılında AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı olarak görev almış, ardından 2016-2018 yılları arasında AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapmıştır. AK Parti 7. Olağan Kongresinde ise Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Seda Sarıbaş, İngilizce dilini iyi düzeyde konuşabilen bir bireydir. Evli olan Sarıbaş, üç çocuk annesi olarak aile hayatını sürdürüyor.

SEDA SARIBAŞ EŞİ KİM, KİMİNLE EVLİ?

Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşti.

Bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptılar.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Türkiye Güzeli" seçildi. Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi üzerine lisans öğrenimi tamamladıktan sonra sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

Aslen Adanalı olan Sarıbaş'ın iki çocuğu bulunmaktadır. Eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda görev almıştır.

Seda Sarıbaş, son olarak 2023 Milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AKP Aydın milletvekili olarak seçilmiştir.