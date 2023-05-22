Selçuk Bayraktar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı - Teknoloji Lideri

Selçuk Bayraktar kimdir, nerelidir, kaç yaşında, nereden mezun oldu, daha önce hangi çalışmalar yaptı soruları son yılların en çok sorulan soruları arasında yer alıyor.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

İşte Selçuk Bayraktar biyografisi:

Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın mimarı olan Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul-Sarıyer’de doğdu.

İlköğrenimini Sarıyer İlköğretim İlkokulunda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej’den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania’nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisliği Bölümünde UPenn’de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA’ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklif almıştır. MIT’deki eğitimisürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyet kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürütmüştür. 2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını almıştır. MIT sonrası Georgia Institute of Technology’de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007’de Türkiye’ye dönmüştür.

2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde Teknoloji Liderliği (CTO) görevini yürütmektedir. 2021’den itibaren Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Baykar bünyesinde milli ve özgün olarak geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin aviyonik sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme vb. konularda çalışmaktadır.

Yürütmüş olduğu çalışmaların başında Türkiye’nin ilk yerli ve milli İnsansız Hava Aracı olan Bayraktar MİNİ İHA ile 2014’te TSK envanterine giren, dünyada 27 ülkeye ihraç edilen ve bugün yaklaşık 550 bin başarılı uçuş saatini geride bırakarak sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 S/İHA sistemi de bulunmaktadır. Selçuk Bayraktar ve ekibi Türkiye’nin ilk Taarruzi İHA sistemi olan 6 ton kalkış ağırlığına sahip Bayraktar AKINCI TİHA’yı da geliştirerek 29 Ağustos 2021’de TSK’ya teslim etmiştir.

Savunma sanayi dışında da milli ve özgün teknoloji geliştirme çalışmaları yürüten Bayraktar, Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ’yi geliştiren ekibin de başında yer almaktadır. Selçuk Bayraktar, şu anda kısa pistli gemilere inişkalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme projelerine liderlik etmektedir.





Bayraktar, aynı zamanda Aralık 2019’da dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşın Türkiye’de başlatılan mücadeleye liderlik etmiş ve yerli yoğun bakım ventilatörü geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür. Bu çalışmalar sonucunda, BIOSYS, BAYKAR, ASELSAN ve ARÇELİK tarafından üretilen yerli solunum cihazı Türkiye tarafından dünyanın birçok ülkesine ihraç ve hibe edilmiştir.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Nişanı’na layık görülmüştür. Bayraktar'a Karabağ Nişanı 1 Nisan 2021’de Bakü’de düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından takdim edilmiştir. İlham Aliyev yayınladığı kararda nişanı, “Tek millet iki devlet prensibi doğrultusunda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine, işbirliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar” nedeniyle verdiğini açıklamıştır.

Bayraktar, 2022’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı’na layık görülmüştür. Söz konusu nişan, 2 Ekim 2022’de Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andri Yermak tarafından takdim edilmiştir.

Selçuk Bayraktar, kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nda (T3 Vakfı) yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak için çalışmaktadır.

T3 Vakfı bünyesinde stratejik önemi yüksek, küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlere yönelik girişim, araştırma-geliştirme ile projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek için çalışmalar yürütmektedir. Bayraktar, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmek için vakfın bilimsel çalışmalarına Mütevelli Heyeti Başkanı olarak liderlik etmektedir. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi için çok kritik olduğunu düşündüğü Havacılık ve Uzay tutkusunu tüm topluma yayma maksadıyla ülkemizin ilk ve tek havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST’i ekibi ve paydaş kurumlar ile birlikte düzenlemektedir. Etkisi sınırları aşan TEKNOFEST, 2022 yılından itibaren Azerbaycan’da da düzenlenmeye başlamıştır.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 2016 yılında evlenen Bayraktar, bir çocuk babasıdır.

1,77 boyunda ve genelde 85 kg ağırlığında olan Selçuk Bayraktar hususi pilot lisansına sahiptir.