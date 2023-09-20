Selçuk Bayraktar kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Selçuk Bayraktar'ın kim ve nereli olduğu soruları uzun zamandır sık sık sorulur. Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknoloji Liderliği ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

İlköğrenimini Sarıyer İlköğretim İlkokulunda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej’den mezun olmuştur. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etmiştir. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania’nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü almıştır. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisliği Bölümünde UPenn’de sürdürmüştür. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA’ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklif almıştır. MIT’deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyet kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürütmüştür. 2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını almıştır. MIT sonrası Georgia Institute of Technology’de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007’de Türkiye’ye dönmüştür

Baykar bünyesinde milli ve özgün olarak geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin aviyonik sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme vb. konularda çalışmaktadır.

Yürütmüş olduğu çalışmaların başında Türkiye’nin ilk yerli ve milli İnsansız Hava Aracı olan Bayraktar MİNİ İHA ile 2014’te TSK envanterine giren, dünyada 31 ülkeye ihraç edilen (Eylül 2023) ve 700 bin başarılı uçuş saatini geride bırakarak sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 S/İHA sistemi de bulunmaktadır. Selçuk Bayraktar ve ekibi Türkiye’nin ilk Taarruzi İHA sistemi olan 6 ton kalkış ağırlığına sahip Bayraktar AKINCI TİHA’yı da geliştirerek 2021’de TSK’ya teslim etmiştir. Bayraktar AKINCI TİHA, Eylül 2023 itibariyle 8 ülkeye ihraç edilmiştir.

Savunma sanayi dışında da milli ve özgün teknoloji geliştirme çalışmaları yürüten Bayraktar, Türkiye’nin ilk uçan araba prototipi CEZERİ’yi geliştiren ekibin de başında yer almaktadır. Hâlihazırda kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme projelerine liderlik etmektedir. KIZILELMA ilk uçuşunu kamuoyuna açıklanan 2023 yılından önce 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Selçuk Bayraktar yönetiminde yürütülen geliştirme çalışmalarında dünya havacılık tarihinde ilk defa gerçekleşen formasyon uçuşlarına imza atılmıştır. Muharip sınıftaki iki insansız hava aracı olan AKINCI Taarruzi İHA ile KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, dünya havacılık tarihinde ilk kez yapılan yakın kol uçuşlarını birçok kez başarıyla gerçekleştirmiştir.

Aynı zamanda Fergani adlı teknoloji girişimiyle uzay çalışmaları yürütmektedir. Fergani Uzay Teknolojileri’ndeki ekibiyle yürüttüğü alçak yörünge takım uyduları ile yörünge transfer aracı geliştirme projelerine liderlik etmektedir.

Aralık 2019’da dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşın Türkiye’de başlatılan mücadeleye liderlik etmiş ve yerli yoğun bakım ventilatörü geliştirme faaliyetlerini yürütmüştür. Bu çalışmalar sonucunda, BIOSYS, BAYKAR, ASELSAN ve ARÇELİK tarafından üretilen yerli solunum cihazı Türkiye tarafından dünyanın birçok ülkesine ihraç ve hibe edilmiştir. Sağlık alanındaki çalışmalarına kurucusu olduğu Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı’nda (CANSAĞLIĞI Vakfı) devam etmektedir. Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yaptığı CANSAĞLIĞI Vakfı bünyesinde psikoloji, psikiyatri, genetik, immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklar alanlarında çalışan bilim insanlarının araştırma projelerini desteklemek ve birey ile toplum sağlığını güçlendirmek için çalışmalar yürütmektedir.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Nişanı’na layık görülmüştür. Bayraktar'a Karabağ Nişanı 1 Nisan 2021’de Bakü’de düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından takdim edilmiştir. İlham Aliyev yayınladığı kararda nişanı, “Tek millet iki devlet prensibi doğrultusunda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine, işbirliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar” nedeniyle verdiğini açıklamıştır.

Bayraktar, 2022’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı’na layık görülmüştür. Söz konusu nişan, 2 Ekim 2022’de Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andri Yermak tarafından takdim edilmiştir.



Selçuk Bayraktar, kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nda (T3 Vakfı) yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak için çalışmaktadır.

T3 Vakfı bünyesinde stratejik önemi yüksek, küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlere yönelik girişim, araştırma-geliştirme ile projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek için çalışmalar yürütmektedir. Bayraktar, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmek için vakfın bilimsel çalışmalarına Mütevelli Heyeti Başkanı olarak liderlik etmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi için çok kritik olduğunu düşündüğü havacılık ve uzay tutkusunu tüm topluma yayma maksadıyla ülkemizin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’i ekibi ve paydaş kurumlar ile birlikte düzenlemektedir. Etkisi sınırları aşan TEKNOFEST, 2022 yılında Azerbaycan’da da düzenlenmiştir.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 2016 yılında evlenen Bayraktar, bir çocuk babasıdır. Hususi pilot lisansına sahiptir.

Patentler

Hava Araçları İçin Otomatik İniş-Kalkış Sistemi (Türk Patent Enstitüsü 2015/07928)

Değişen Çalışma Şartlarını Algılayabilen Elektromekanik Servo Motor Kontrollü Eyleyici Sistemi Ve Kontrol Metodu (Türk Patent Enstitüsü 2015/14111)

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)

Ekg Cihazı (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)

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