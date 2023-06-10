Semih Turan kimdir? Sosyolog Semih Turan Biyografisi

Semih Turan'ın kim ve nereli olduğu soruları bu aralar merakla soruluyor.

Hayatı, çalışmaları ve eserleri merak edilen Turan'ın biyografisi şöyle:

SEMİH TURAN KİMDİR?

Semih Turan, 1967 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Çocukluğu geçtiği bu şehirdeki güzel anılar, onun ilerideki başarılı kariyerine ilham kaynağı olmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Bu yeni başlangıç, onun hayatında bir dönüm noktası olmuştur.

İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Semih Turan, akademik başarısıyla öne çıkan bir öğrenci olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'ne kabul edilmesiyle birlikte geleceğine dair büyük umutlar taşımaya başlamıştır. Üniversite yılları, hem akademik bilgisini hem de mühendislik becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir dönem olmuştur.

Turan, mezuniyetinin ardından mühendislik alanında farklı kurumlarda çalışma deneyimi elde etmiştir. Bu süre zarfında, harita ve mühendislik hizmetleri konusunda kendini sürekli olarak geliştirmiştir. Profesyonel hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen, çalışkanlığı ve azmi sayesinde kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamu hizmetine başlayan Turan, Pendik Belediyesi'nde çalıştıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev almıştır. Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü ve Yatırım Planlama Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak çalıştığı süre boyunca, yerel yönetimlerdeki sorumluluklarını büyük bir özveriyle yerine getirmiştir.

2002 yılında Harita Müdürlüğü görevine getirilmesi, Turhan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Harita alanındaki uzmanlığını kullanarak, İstanbul'un gelişimine ve altyapısına katkıda bulunmuştur. Ardından 2004 yılında İstimlak Müdürlüğü görevine atanmış ve bu alanda da büyük bir başarı sergilemiştir.

Turan, 2006 yılında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na getirilmiştir. Bu görevi sırasında, kentsel alanlardaki deprem risklerini yönetmek ve iyileştirme çalışmalarını koordine etmek gibi büyük sorumluluklar üstlenmiştir. Bu süre zarfında, toplumun güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli projelere liderlik etmiştir.

Turhan, sadece bir mühendis ve kamu görevlisi olmanın ötesine geçmiştir. Evli ve üç çocuk babası olarak, ailesine olan sevgisi ve sorumluluğuyla da örnek bir birey olmuştur. Kendisi, çalışmalarıyla ve kişisel özellikleriyle toplumda saygı ve takdir kazanmış bir isimdir.