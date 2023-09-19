Şerafettin Dadaş kimdir? Şerafettin Dadaş nerelidir, kaç yaşında?

Şerafettin Dadaş'ın kim ve nereli olduğu soruları emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyondan sonra bir kez daha gündem oldu. Cezaevi müdürünün suikast sonucu öldürülmesiyle birlikte 2016 yılından bu yana aranan Dadaş, sonunda yakayı Antalya'da ele verdi.

ŞERAFETTİN DADAŞ KİMDİR?

Şerafettin Dadaş, 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Cezaevinde bulunan Mustafa Taştan'ın yakın arkadaşı ve aynı zamanda köylüsüdür. Aktürk cinayeti sonrasında yakalanarak tutuklanan isimler arasında bulunuyordu. İfadelerinde suçlamaları reddetmişti.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü'nü öldürme talimatı veren ve 8 yıldır aranan firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş, Antalya'da yakalandı.

8 YILDIR ARANIYORDU

Kandıra Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Dadaş yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Alanya'da yakalandı.

Aktürk cinayetiyle ilgili olarak soruşturmanın ilk evresinde tutuklanan Dadaş, daha sonra serbest bırakılmıştı.

CİNAYET SONRASINDA TUTUKLANMIŞTI

Dadaş, cinayetle ilgili 2016 yılında yapılan duruşmada şunları söylemişti:

Dadaş olayla ilgisinin olmadığını belirterek, "Olaydan sonra ağır baskılara maruz kaldık, polisler bizi dövdüler, hakaret ettiler. Kocaeli'ye bir kaç kez cezaevi ziyareti için geldim. Mustafa Taştan hemşerim olur, onu da birkaç kez savcılık izni ile ziyaret etmiştim. Olay günü cezaevindeki S.G.'yi ziyaret etmek amacı ile Ankara'dan 9.30 civarında yola çıktık, öğle saatlerinde Kandıra cezaevine geldik. Girişte bir savcının vurulduğu konuşuluyordu. S.G.'yi ziyaret ettikten sonra saat 15.00 sıralarında Ankara'ya döndük" demişti.

İsmail Aktürk, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 16 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

- Öldürülen cezaevi müdürü İsmail Aktürk.

Cinayet sonrasında yakalanan İdris Demirel, Tuncer Sobacı, Şerafettin Dadaş, Özgür Taner tutuklu şekilde yargılanıyordu.

Cinayeti ise cezaevinde bulunan Mustafa Taştan'ın azmettirdiği ortaya çıkmıştı.

Mustafa Taştan ise mahkeme ifadesinde, "Beyanları kabul etmiyorum. Cezaevi müdürü aleyhine herhangi bir konuşmam olmamıştır. Zaten böyle bir şey olsa orada ki gardiyanlar tutanak düzenler. Baş gardiyanlara sorulduğunda benim müdür aleyhinde konuşmadığım anlaşılacaktır. Beni hastaneye götürmek isteyen bakanlıktır. Benim Çapa hastanesine sevk edilmek gibi bir talebim olmadı. Kocaeli Savcılığı beni Çapa’ya sevk etmiştir. Ben sadece 4 tane hastane değiştirildiği için ölmemi istiyorsunuz gibi sözler söyledim. Tahliyemi istiyorum” demişti.

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