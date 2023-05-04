Serhat Uçak kimdir? Serhat Uçak nerelidir, kaç yaşında?

Serhat Uçak kimdir, nerelidir, hangi kanallarda çalıştı soruları Halk TV ekranlarındaki yeni yüzü görenler tarafından merakla soruluyor.

Sözcü TV tarafından yapılan transferlerle kadrosunun önemli isimlerini kaybeden Halk TV şimdilerde yeni isimler arayışında.

Kanala alınan yeni isimler arasında Serhat Uçak da bulunuyor. Peki, Serhat Uçak kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

SERHAT UÇAK KİMDİR?

Son dönemde Sözcü TV'nin yaptığı transferlerle kan kaybeden Halk TV, kıdemli gazeteciyi kadrosuna kattı.

Gazeteci Serhat Uçak, pazartesi itibariyle Halk TV'nin kadrosuna katıldığını duyurdu.

Uçak, Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Pazartesi Halk TV’de başlıyorum. Umarım güzel işlere imza atacağız Görüşmek üzere" dedi.

Açık kaynaklarda hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Uçak'ın ABD'nin New York şehrinde bir süre bulunduğu belirtiliyor.

CNN International kanalına da bazı çalışmalar yaptığı iddia ediliyor.