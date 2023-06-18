Sinan Aygül kimdir? Gazeteci Sinan Aygül neden, kim tarafından darp edildi?

Sinan Aygül'ün kim ve nereli olduğu soruları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan darp olayından sonra gündeme geldi.

İddiaya göre İlçede gazetecilik yapan Aygül, belediye başkanının yakın korumaları tarafından bir köşede sıkıştırılarak darp edildi. Darp olayının bir iş yerinin kamerasına yansıması sonrasında olay Türkiye gündemine oturdu. Hal böyle olunca da sorular ardı ardına gelmeye başladı:

SİNAN AYGÜL KİMDİR?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan ve belediyedeki usulsüzlük iddialarını yazan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle ilgili olarak bir polis memuru ve belediye çalışanı tutuklandı.

Aygül, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı hakkında yazı yazdığı gerekçesiyle darp edildiğini söylemişti. Gazeteci, saldırı sırasında "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" diye tehdit edildiğini belirtti.

Bu olay üzerine Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, saldırının azmettiricisi olduğu iddialarını reddetti. Bitlis Valiliği ise olayın kamuoyuna yansımasının ardından soruşturma başlattı.

Gazeteci Aygül'ün saldırıya uğradığı an, bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevrede bulunan kişilerin araya girmeye çalıştığı ancak polis memuru Engin Kaplan tarafından engellendiği görüldü. Kaplan, araya girmek isteyenleri silah göstererek yaklaştırmadı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Bitlis Valiliği, belediye çalışanı ve polis memuru hakkında idari ve adli soruşturma başlattığını duyurdu. Valilik ayrıca, mesleğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunan polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Sinan Aygül, polis memurunun Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin korumalığını yaptığını açıkladı. Belediye Başkanı Geylani ise darp olayıyla ilgisinin olmadığını savunarak, Aygül'e geçmiş olsun ziyareti yapacağını ve olayı kınadığını ifade etti.

Gazeteci Aygül, çok sayıda yumruk darbesi alarak elmacık kemiğinin kırıldığı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dün yaşanan olaylar sonucunda AK Partili Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması Yücel Baysal ve polis Engin Kaplan tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Artı Gerçek'ten Şenol Bali'nin haberine göre, Aygül'ün evinde fenalaştığı bilgisi edinildi.

Sinan Aygül'ün genel sağlık durumu iyi olsa da mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle tekrar hastaneye götürüldüğü belirtildi. Yüzündeki kırıklar, şişmeler ve ödemler nedeniyle müdahale edilemeyen Aygül'ün plastik cerrah tarafından tedavi edilmesi için önümüzdeki günlerde Van veya Diyarbakır'a sevk edilmesi planlanmaktadır. Durumu ciddi olan gazetecinin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.

SİNAN AYGÜL NEDEN DARP EDİLDİ?

Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, taburcu olduğu hastane önünde destekçilerine konuştu. Aygül, "Bir haramzadenin köpekleri korkakça saldırdı" ifadesini kullandı.

Birkaç gün önce Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını ortaya atmıştı. Gazeteci, belediyeye ait taşınmazların satışlarında "ciddi suçlar" olduğunu ileri sürüyordu.

Mahkemeye çıkarılan belediye çalışanı ve polis memuru, pazar günü tutuklandı. Anadolu Ajansı, her iki kişinin "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandığını duyurdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de saldırıyı kınayan bir mesaj yayımlayarak, "Gazetecilik suç değildir. Güvenlik güçlerinin görevi gazetecileri engellemek değil, görevlerini yaparken can güvenliğini sağlamaktır" mesajını iletti.

Gazeteci, belediyeye ait taşınmazların satışlarında "ciddi suçlar" bulunduğunu iddia ediyordu:

"Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar. Bitlis Belediyesi’nin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesi’nin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin @TatvanBld Belediye orası babanızın çiftliği değil illa ‘ihaleye fesat karıştırma’ dosyası mı açılması lazım…”

BİTLİS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliğinden, Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği kavgayla ilgili bir polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan'ın Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın incelenmesi neticesinde, Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak, polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."