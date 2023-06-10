Suat Özçelebi hakkında Sözcü TV'deki yayınlara yorumcu olarak katıldıktan sonra sık sık, "Suat Özçelebi kimdir, nerelidir? Suat Özçelebi ne mezunu, kaç yaşında?" soruları merakla soruluyor. Sözcü TV'deki yorumları sonrası dikkatleri üzerine çeken Özçelebi'nin biyografisi araştırılıyor.

SUAT ÖZÇELEBİ KİMDİR?

İşte Özçelebi'nin biyografisi:

Suat Özçelebi, Türkiye'nin önde gelen siyasal iletişim uzmanlarından biridir. 1992 yılında kurulan ve "Türkiye'nin siyasal iletişim ajansı" olarak bilinen SİTA Politik Danışmanlık A.Ş.'nin kurucusu ve genel müdürüdür.

Özçelebi, Türkiye'deki yerel ve milletvekili seçimlerinde stratejik iletişim danışmanlığı yaparak, kampanyaları yönetmiştir. Ayrıca çeşitli siyasi partilerden aday adaylarına ve danışanlara siyasal iletişim danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

Kendi geliştirdiği "siyasal vizyon diyagramı" çerçevesinde siyasal koçluk ve siyasal iletişim eğitimleri vermektedir. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına iletişim danışmanlığı yapmakta ve çeşitli siyaset okulları ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermektedir. Gazi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans ve master eğitimlerini tamamlamıştır. Erol Simavi Özel İletişim ve Eğitim Merkezi'nde de eğitim aldı.

Kısa bir süre Hürriyet gazetesinde ekonomi-bürokrasi muhabirliği yaptı.

Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili çeşitli araştırmalar yaparak birçok ödül kazanmıştır. Milliyet Ödülleri'nde Türkiye sorunları dalında üst üste 2 yıl birinci seçilmiştir. Ayrıca Kültür Bakanlığı, Cenajans Grey ve Deniz Ticaret Odası tarafından yaptığı inceleme ve araştırmalarla da ödüller almıştır.

Özçelebi, sosyal bilimler dergisi AYNA'da 1993-1994 yıllarında genel yayın yönetmenliği yapmış ve 2006-2010 yılları arasında MESAM Vizyon dergisinde yayın koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Ayrıca 2021 yılından bu yana Yeni Kadın ve Moda Dergisi NYXmag'in yayın koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Suat Özçelebi, birçok televizyon ve internet kanalında program sunuculuğu ve yorumculuk yapmaktadır. Siyaset, seçimler, iletişim ve siyasal iletişim konularında analizler ve makaleler yazdığı çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde de görüşlerini paylaşmaktadır.

2010 yılından itibaren "seyahat özgürlüğü" konusunda bir sivil toplum aktivisti olan Özçelebi, "Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri" topluluğunun kurucusu ve sözcüsüdür. Ayrıca "Okuma Alışkanlığı ve Türkiye" (ortak eser) ve "Konuşmak ve Anlaşılmak" (Sözlü iletişim ve Beden Dili) adlı iki kitabı Milliyet yayınları arasında yayımlanmıştır.