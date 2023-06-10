Taha Hüseyin Karagöz kimdir? Taha Hüseyin Karagöz nerelidir, kaç yaşında?

Taha Hüseyin Karagöz kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları en son katıldığı CNN Türk'teki programla birlikte tekrar gündeme geldi.

TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ KİMDİR?

Taha Hüseyin Karagöz, Yeni Şafak Gazetesi muhabirlerinden biridir.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Karagöz, aynı zamanda TVNet'te hazırlayıp sunduğu programla da sık sık gündeme gelir.

Konuk aldığı isimlerin gündem olmasını sağlayan Karagöz, sosyal medyadaki yorumlarıyla olduğu kadar televizyon kanalında yaptığı yorumlarla da yine dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'e ait öz geçmiş bilgileri şu şekilde;

Taha Hüseyin Karagöz çocukluk yıllarını Zonguldak'ta geçirmiştir. Aslen Trabzon'un Of ilçesindendir.

İlk, ortaokul ve lise eğitimini Zonguldak'ta görmüştür. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur.

Stajını Kanal 7'de yapmış, burada editörlüğe kadar yükselmiştir. Daha sonra Güneş Gazetesi'nde görev aldı; editör, istihbarat şefliği ve haber müdürlüğü yaptı.

Türk Medya'da Haber Müdürü, Diriliş Postası'nda Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı.

Günümüzde (2023) Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak Gazetesi ve TV NET'te meslek hayatını sürdürmektedir.