Prof. Dr. Taşansu Türker hakkında pek çok internet kullanıcısı Taşansu Türker kaç yaşında, kimdir gibi aramalar yapmakta ancak tatmin edici sonuçlara ulaşamamaktalar. Biz de bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmek için kolları sıvadık ve yaptığımız araştırma sonucunda ulaşabildiğimiz detayları şimdi sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle Türker'in doğum gününün 8 Mayıs olduğunu söyleyelim. Bu bilgiye sosyal medya vasıtasıyla eriştik. Ama doğum yılına gelecek olursak, bu konu hakkında net bir bilgiye erişememekle birlikte yaklaşık olarak tahminde bulunulabilecek veriler elde ettik.

Balıkesir ili Karesi ilçesi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin internet sayfasında Prof. Dr. Taşansu Türker'le ilgili yer alan bilgi, Türker'in yaşını yaklaşık olarak hesaplayabilmemize olanak sağladı.

Okulun sitesinde Türker'in, 1995 yılı mezunları listesinde adı yer alıyor. Ayrıca okul numarası da 475 imiş.

Türkiye'de gençlerin ortalama üniversiteye başlama yaşının 18 olduğunu düşündüğümüzde buradan Türker'in 1977 yılı doğumlu olduğu ortaya çıkıyor. Bu da demek oluyor ki Prof. Dr. Taşansu Türker 44 yaşında. Tabii bunun bir tahmin olduğunu tekrar belirtelim.

Taşansu Türker kimdir?

Türker, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etti. Yüksek lisansını da burada tamamlayan Türker, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nde tarih alanında doktora yaptı.

Türker'in Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Bu eserlerinde ve katıldığı uluslararası konferanslarda Osmanlı, Rusya ve Ortadoğu coğrafyasına dair olmak üzere tarih yazımı, modernleşme, imparatorluk kavramı ve milliyetçilik konularına yoğunlaşan Türker, 2001'den bu yana Ankara Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 2001 yılında Araştırma Görevlisi olarak kariyerine adım atan ve 2007'ye kadar bu görevi sürdüren Türker, aynı bölümde 2007-2010 arasında Öğretim Görevlisi (DR), 2010-2011 arasında Yardımcı Doçent, 2011'de Doçent, 2016-2018 arasında Profesör ünvanlarıyla akademik hayatını devam ettirmiştir.