'Ulan öküz Anadolulu' sözüyle hafızalara kazınan Nevzat Tandoğan kimdir?

1894'te İstanbul'da doğan Tandoğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1914-1918 yılları arasında öğretmenlik yapan Tandoğan, İstanbul Polis Müdürlüğü 2. Şubede Müdür Yardımcısı olarak atandıktan sonra öğretmenliği bıraktı.

Tandoğan daha sonra 1. Şube müdürlüğünde bulundu. 1927 yılında Malatya Valiliğine atandı. Bu dönemde Konya milletvekili olarak seçildiyse de valilikten ayrılmak istemediği için milletvekilliğinden istifa ederek valilik görevine devam etti. 1929 yılında Ankara’ya vali olarak atandı. Uzun yıllar bu görevde kalan Tandoğan, aynı zamanda Ankara Belediye Başkanlığı da yaptı.

Nevzat Tandoğan, 9 Temmuz 1946 tarihinde tabancasıyla kafasına ateş ederek canına kıydı. Ankara'da bir meydana, Batıkent'te bulunan bir parka ve bir caddeye adı verildi. Meydanın ismi 2015 yılının Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Anadolu Meydanı olarak değiştirildi.

Türk siyasi tarihinin ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Osman Yüksel Serdengeçti, Fakülte öğrenciliği sırasında 1944 mayısında meydana gelen olaylara karıştığı için bir süre hapis yatmış, hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurmuşsa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hitaben yazdığı ve "Yüksek makamın alçak vekiline" diye başlayan yazı yüzünden yeniden hapsedilmiştir.

İşte o yıllarda Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin 3. sınıfında öğrenciyken 3 Mayıs 1944 yılında tutuklanıp huzura çıkarılan Osman Yüksel Serdengeçti ye şöyle der Ankara valilerinden Nevzat Tandoğan:

"Ulan öküz Anadolulu! Sizin milliyetçilikle, komünizm ile ne işiniz var? Milliyetçilik lâzımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var: Birincisi, çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek. İkincisi, askere çağırdığımızda askere gelmek."