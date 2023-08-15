Yavuz Değirmenci kimdir? Yavuz Değirmenci nereli, kaç yaşında? BİYOGRAFİ

Yavuz Değirmenci kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları merakla cevap arıyor. Siyaset dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Değirmenci hakkındaki bazı bilgileri sizler için derledik. Şu anda Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Değirmenci'nin daha önce hangi partide siyaset yaptığı, mesleğinin ne olduğu da yine en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

YAVUZ DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Yavuz Değirmenci, 1980 yılında Elazığ'da dünyaya gelerek Türk siyasi sahnesinde önemli bir rol üstlenen bir isim haline gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, üstün başarıları sayesinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümü'ne kabul edilerek eğitimine devam etmiştir. 605. sırada yer alarak girdiği üniversite hayatı boyunca sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışıyla da öne çıkmıştır.

Değirmenci'nin üniversite yıllarında sadece akademik başarılarına odaklanmamış, aynı zamanda sosyal bilimler alanında da kendini geliştirme fırsatı bulmuştur. İTÜ İşletme Fakültesi Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenerek liderlik kabiliyetini göstermiştir. Öğrencilik dönemi boyunca farklı holdinglerde ve ulusal-uluslararası firmalarda çalışarak iş hayatına dair deneyimler kazanmış, yurtiçi ve yurtdışında birçok sertifikalı eğitimle kendini geliştirmiştir. Bu sayede profesyonel iş hayatında da etkili bir rol üstlenmiştir.

Siyasi arenaya adımını AK Parti'nin kuruluşuyla atmış olan Yavuz Değirmenci, Beşiktaş Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasi hayatına başlamıştır. Bu görevi sadece partiye olan bağlılığını değil, aynı zamanda gençlerin siyasi katılımını teşvik etme isteğini de yansıtmaktadır. 2012 ile 2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış, Siyasi ve Hukuki İşler, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler gibi birimlerde çalışmıştır. Özellikle 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Erdoğan İstanbul Seçim Merkezi'nde "Sosyal Medya Koordinatörlüğü" görevini üstlenerek, dijital iletişim alanındaki yetkinliğini sergilemiştir.

Eğitim alanındaki ilgisi de dikkat çeken Değirmenci, Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği "Siyaset Okulu" ve "Yerel Yönetimler Akademisi" programlarına katılarak sertifikalar elde etmiştir. Siyaset Akademisi programında Türkiye Birinciliği kazanarak Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilmiş, bu başarı hem kişisel yetkinliğini hem de siyasi kabiliyetini göstermiştir.

Değirmenci'nin sadece siyasette değil, sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir rol üstlendiği görülmektedir. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü (BBSK) Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevler aracılığıyla toplumun farklı alanlarında da katkı sağlamıştır.

Aile değerlerine bağlı bir baba olarak, evli ve iki çocuk babası olan Değirmenci'nin ileri düzeyde İngilizce ve Zazaca gibi dilleri bilmesi, kültürel çeşitliliğe verdiği önemi yansıtmaktadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili adayı olarak atanan Yavuz Değirmenci, halkın ihtiyaçlarına duyarlı bir siyasetçi olarak, geniş bilgi birikimi, liderlik yetenekleri ve sosyal sorumluluk anlayışıyla ön plana çıkmaktadır.

Değirmenci şu anda Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.