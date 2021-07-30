Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevi süresi dolan Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Bu gelişme sonrası "Yekta Saraç kimdir" sorusu çoğu kişi tarafından internete sorulmaya başlandı.

21 Mart 1963'te doğan Saraç, 1985'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Saraç, aynı yıl söz konusu bölümün Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak görevlendirildi. 1987'de de yüksek lisansını bitiren Saraç 1991'de ise doktor unvanının sahibi oldu.

Prof. Dr. Saraç, 1992’de yardımcı doçentlik kadrosuna atandıtan sonra 1994 yılında doçent unvanını elde etti. 1995'te de doçentlik kadrosuna atanan Saraç 2000 yılında profesör oldu. Saraç, biri ileri diğeri orta seviyede olmak üzere iki yabancı dil biliyor.

Yekta Saraç hangi görevleri yaptı?

2005 yılında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilen Saraç'ın seçilmesi, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanmıştır. Saraç, 19 Ekim 2009 tarihinde yine Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiştir ve bu seçimi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylamıştır. Öte yandan 13 Mart 2008'de YÖK Yürütme Kurulu üyesi olan Saraç, 21 Ocak 2010 itibarıyla YÖK Başkanvekili olmuştur. Saraç, Ekim 2013'te üçüncü kez Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiştir. 6 Kasım 2014'te Gökhan Çetinsaya'nın Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanması sonrası Saraç, 11 Kasım 2014'te YÖK Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Yakın zaman önce YÖK Başkanlığı görev süresi dolan Saraç, son olarak bugün yaşanan gelişmeyle, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da bildirildiği üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmuştur.