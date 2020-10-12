Yeni dizi Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu ve karakterleri ile ilgili yapılan açıklamalar...

Birkan Sokullu (HAN)

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.





Farah Zeynep Abdullah (İNCİ)

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola (SAFİYE)

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar (GÜLBEN)

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran (UYGAR)

Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Esra Ruşan (ESRA)

Esra, hayatı ciddiye almaktan kaçınan, her durumda mizahı eksik etmeyen biridir.

Metin Çoşkun (HİKMET)

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

Atilla Şendil (MEMDUH)

Memduh, torunu da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesin diye fazlasıyla korumacı davranmaktadır.

Emir Özden (EGE)

Ege, asla sorumluluk almaya yeltenmeyen, serseri ve asi ruhlu biridir.

Gizem Katmer (NERİMAN)

Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.

Uğur Uzunel (ESAT)

Esat, hayatına doğru kadının girmesini beklemekte, baba olma hayali ile yanıp tutuşmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.



Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Ancak merak edilen esas konu, Masumlar Apartmanı bir kitaptan mı uyarlandı? İşte Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitap...

Masumlar Apartmanı dizisi, bir kitaptan uyarlandı. Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı kitap ise bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İçi adlı kitap.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Biyografi

Tıp öğrenimi sırasında, önce TRT Ankara Radyosu'nda, daha sonra da TRT televizyonunda 5 yıl boyunca kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak meslek yaşamına devam etti. Bu dönemde bir yıl süreyle, Hacettepe Üniversitesi ve TRT'nin iş birliği ile hazırlanan ve TRT Televizyonlarından canlı olarak yayınlanan, "İnsan ve Dünyası" adlı sağlık ve eğitim programlarında, yapımcı ve sunucu olarak görev aldı.

1982 yılında Üniversite'den ayrıldı. 2005 yılına kadar, Ankara'da serbest hekim olarak çalıştı. 2004 yılında, farklı tanı gruplarından hastalarıyla görüşmelerini bire bir kaleme alarak Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan "Madalyonun İçi" adlı kitabı yazdı.

07.03.2005 tarihinde en büyük hayalini gerçekleştirerek, kişilerin sosyal güvencelerini kullanarak başvurabileceği, T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezi olan Madalyon Psikiyatri Merkezi'ni kurdu.

2008 yılında "Günahın Üç Rengi" 2011 yılında "Hayata Dön" ve 2015 yılında "Kral Kaybederse" adlı kitapları yine Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 13:40