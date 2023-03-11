YSK Başkanı kim? Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, nerelidir, daha önce nerede çalıştı, mesleği nedir soruları bu aralar merakla soruluyor.

YSK'nın seçime katılan partileri açıkladığı son basın toplantısında konuşan Yeni YSK başkanının kim olduğu merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı. YSK'dan yapılan açıklamada ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi. Peki, YSK başkanı kim? Ahmet Yener kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

YSK BAŞKANI KİM? AHMET YENER BİYOGRAFİSİ

YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Ahmet Yener 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı’nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

2020'de YSK üyeliğine seçildi. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in ağabeyidir.

ÖNCEKİ YSK BAŞKANI KİMDİR?

Muharrem Akkaya 20 Eylül 1964 tarihinde Karabük'ün Ovacık ilçesinde dünyaya geldi.

Eski Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve Yargıtay üyesidir.

Muharrem Akkaya, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'de savcılık yaptı. Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri genel müdür yardımcısı iken,[1] 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.[2] Eylül 2016 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir.[3] Yargıtay 9. Hukuk Dairesi üyesidir ve 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürüttüğü Yüksek Seçim Kurulu başkanlığını 26 Ocak 2023'te Ahmet Yener'e devretmiştir.[4]