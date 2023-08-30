Yusuf Yasin Gülşen kimdir?

Yusuf Yasin Gülşen, Milli Eğitim Bakanlığında şu anda şube müdürü olarak görev yapmaktadır. En son İstanbul Bahçelievler'de okul müdürüyken uyguladığı yöntemle gündem olmuştu.

Gülşen, müdürlüğünü yaptığı okulda ders zili kavramını kaldırmıştı. Soranlara ise, bu uygulamayı, öğrencileri üniversiteye hazırlamak üzere yürürlüğe koyduklarını söylemişti.

En son Bartın Amasra Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanan Gülşen sonrasında Kağıthane şube müdürü olarak atanmıştı. Şu anda Kırşehir Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İlçenin en başarılı okullarından Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi’nde ders zili çalmıyor, öğrenciler ders ve teneffüs saatleri için sık sık saatlerini kontrol etmek zorunda kalıyor. Sebebi ise ne bir arıza ne de bir sorumsuzluk. Sebebi; “Zil yok, sorumluluk var” projesi.

Peki, nedir bu; “Zil yok, sorumluluk var” projesi? Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi’ne gittik, Okul Müdürü Yasin Gülşen’e sorduk. İlk etapta öğrencilerin zorlandığı bu uygulamayı anlatan Müdür Yasin Gülşen, “Okulumuz Bahçelievler’in en önemli okullarından, öğrencilerimizin başarı oranı çok yüksek. Burada okuyan birçok öğrenci en iyi bölümlere yerleşiyor. Öğrencilerimize eğitimi ve hayatı birlikte öğretiyoruz. Bu uygulamayla da amacımız; öğrencilerimizde sorumluluk bilincini arttırmak. Ayrıca bildiğiniz gibi üniversitede de ders zili yok. Bu yüzden biz de şimdiden onları buna alıştırıyoruz. Biz öğrencilerimizi üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER OKULA GİRİYOR, VELİLERİ CEPTEN ÖĞRENİYOR

Verdikleri eğitim ile yaptıkları çalışma ve projelerle özel okul konseptinde hizmet verdiklerini söyleyen Müdür Gülşen, okula turnike sistemi de kurduklarını belirtti. Sistem hakkında bilgi veren Gülşen, “Öğrencilerimizin devamlılığını sağlamak ve velilerimizin merakını gidermek amacıyla okulumuzun girişine kartlı turnike geçiş sistemi kurduk. Öğrenciler okula girdikleri anda kartını basıyor ve velilerimizin cep telefonuna öğrencisinin okula giriş yaptığına dair mesaj SMS olarak gidiyor” dedi.