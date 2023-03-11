Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nerelidir? HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu kimdir soruları günün en çok sorulan sorular arasında yer almaya başladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11 Mart 2023 Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu, açıklamasında 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Yapıcıoğlu'nun açıklamasından sonra kamuoyunda bir anda siyaset gündemi değişti. Gündem ittifakların genişlemesiyle zenginleşirken; Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nerelidir sorusu da merakla sorulur oldu.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman ilinde dünyaya geldi.

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Kürt kökenli Türk siyasetçi ve hukuk adamı.

30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığı yapmıştır.

Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir.

Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüda Par 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmiştir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi.

Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçilmiştir.