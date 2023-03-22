100 bin imza neden gerekli, Cumhurbaşkanı adayı olmak için neden 100 bin imza toplanması gerekiyor soruları merakla soruluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim kanununda yer alan en önemli maddelerden biri de Mecliste grubu bulunmayan partilerin Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesinin çerçevesini çiziyor.

100 BİN İMZA NEDEN GEREKLİ?

Buna göre Meclis dışından partilerin aday göstermesi veya bağımsız isimlerin aday olabilmesi için vatandaşlardan 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için verilen kararı açıkladı.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.

Öte yandan, süresi içerisinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle; Duran Güveninir, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 100 bin imza süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, "Bugün itibariyle il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiği anlık olarak takip edilebilecek. Bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimiz tarafından takip edilebilecektir" dedi.