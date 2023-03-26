100 bin imza neden toplanıyor, neden 100 bin imza toplanması gerekli, Cumhurbaşkanı adayı olmak için neden 100 bin imza toplanması gerekiyor soruları merakla soruluyor. İmzaları ilk toplayan isim Muharrem İnce olurken, diğerlerinin topladıkları imza sayısı da merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kanununda yer alan en önemli maddelerden biri de Mecliste grubu bulunmayan partilerin Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesinin çerçevesini çiziyor. Peki, 100 bin imza neden toplanıyor 100 bin imza neden gerekli?

100 BİN İMZA NEDEN TOPLANIYOR?

Buna göre Meclis dışından partilerin aday göstermesi veya bağımsız isimlerin aday olabilmesi için vatandaşlardan 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için verilen kararı açıkladı.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.

Öte yandan, süresi içerisinde belirtilen eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle; Duran Güveninir, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 100 bin imza süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, "Bugün itibariyle il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiği anlık olarak takip edilebilecek. Bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimiz tarafından takip edilebilecektir" dedi.

100 BİN İMZADA SON DURUM NEDİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün itibarıyla 100 bin imzaya ulaşan ilk isim olurken, bugün imza sayısının 105 bin 663'e yükseldiği görüldü. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 72 bin 214, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 21 bin 436 imza topladı.

Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2543

Erkan Trükten: 1700

Tevfik Ahmet Özal: 1090

İrfan Uzun: 756

Halil Murat Ünver: 388

Hilmi Özden: 357

Davut Turan: 106