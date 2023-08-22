1930-2010 ARASINDA DÜZENLENEN FIFA Dünya Kupası turnuvalarında 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?

Futbolda genel olarak en çok gol 60'lı dakikalarda atılır.

Dünya kupalarında ise en çok gol 75 ve 90. dakikalar arasında atılmıştır.