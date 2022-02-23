2 kamu kurumu 55 personel alımı yapacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Gazi Üniversitesi bünyesine çok sayıda personel almak için ilan açtı.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Gazi Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

Gazi Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 mart 2022.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.