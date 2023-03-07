2023 torba yasada BAĞ-KUR affı var mı, yeni torba yasada yer alan yapılandırmalarda paketlerinde BAĞ-KUR borcu olanlara yönelik de bir düzenleme olacak mı?

Yeni yapılandırma paketinin hazırlandığı biliniyor. Pakette, prim affı, vergi ve trafik cezalarının affı gibi önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

Yapılandırmadadan faydalanmak isteyenler merakla bekleyiş içinde. En çok bekleyişte olanlar ise BAĞ-KUR borcu bulunanlardır. Bu nedenle sık sık, 2023 torba yasada BAĞ-KUR affı var mı sorusunu da sorarlar.

2023 torba yasada BAĞ-KUR affı var mı?

Bağkur tescil affı gelecek mi, Bağkur tescil affı 2023 çıkacak mı? Kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketinin içeriği duyuruldu. 31 Aralık 2022’ye kadar oluşan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Vergi borcu yapılandırma paketinin kapsamı açıklandıktan sonra Bağkur tescil affı hakkında yapılan aramalar da arttı.

ÖTV, KYK borç faizi ve EYT gibi vaatlerin yerine getirilmesinin ardından hükümet geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketini duyurdu. Veri yapılandırma paketinin detaylarının paylaşılmasının ardından “Bağkur tescil affı” için yapılan aramalar arttı. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı, Bağkur tescil affı gelecek mi?

Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var. Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.

Yasal düzenleme yapılırsa, geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek.

Sigorta kaydı yapılmadığından mağdur olan esnaf ve sanatkarlar yıllardır emekli olmayı ve eksik primlerini tamamlamayı bekliyor. Mağduriyet geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasından ileri geliyor.

Posta’dan Ekrem Sarısülük’ün aktardığı bilgiye göre geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasında iki tarih kritik önemde.

Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu. Süresi içinde Bağkur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003’te yürürlüğe girdi.

4 Ekim 2000’den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000’de Bağkur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000’den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.

1 Ekim 2008’de yürürlüğe konan sosyal güvenlik reformu ile Bağkur’a kaydını yaptırmayan esnaf ve sanatkarın sigortalılık hak ve yükümlülüğünün 1 Ekim 2008’den başlatılması hüküm altına alındı. Ancak; 4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasındaki sürelerin kazanılması için de bir hak verildi.