Abaya nedir? Abaya Fransa'da neden yasaklandı?

Abaya, Müslüman kadınların tesettür amacıyla tercih ettiği özel bir giyim tarzı olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, İran ve Mısır gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan bu kıyafet, geleneksel ve kültürel bağlamın bir yansımasıdır. Arapça kökenli bir terim olan 'Abaye', kadınların üst giysisini belirtirken 'nikab' ise yüzü örten peçeyi anlatır. Ancak, son yıllarda Fransa'da abayenin okullarda yasaklanması, giyim tarzının tartışmalı bir meselesi haline gelmiştir.

ABAYA NEDİR?

Abaya (Arapça: عباية), genellikle siyah renkte, geniş ve omuzlardan ayak bileğine kadar uzanan bir kadın üst giysisidir. Özellikle Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, İran ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu giyim tarzı baştan itibaren çarşafa benzeyen bir görünüm sunar. Abaye, genellikle yüzü örten bir peçe olan "nikab" ile birlikte kullanılır. Nikab, yalnızca gözleri açık bırakan bir yüz peçesidir ve abaye ile birlikte giyildiğinde yüz dışındaki bütün bedeni örter. Bazı durumlarda ise siyah eldivenlerle eller de örtülebilir.

ABAYA KULLANIM ŞEKİLLERİ

Abaye, aynı amaçla kullanılan farklı biçim ve isimlere sahip giysilerin bir örneğidir. Günümüzde çoğunlukla "kaftan" adıyla anılan bu giysiler, farklı bölgelerde farklı tasarımlara sahip olabilir. Abayenin önü açık veya kapalı olabilen farklı biçimleri bulunmaktadır. Bazı abayeler siyah ve nakış işlemeli kumaşlardan yapılırken, diğerleri açık renkli ve farklı tasarım detaylarına sahip olabilir.

FRANSIZ OKULLARINDA ABAYA YASAĞI

Fransa, laiklik prensiplerini koruma amacıyla devlet okullarında ve kamu kurumlarında dini sembollerin kullanımını düzenleyen yasal düzenlemeler yapmıştır. Bu çerçevede, başörtüsü gibi dini sembollerin kullanımı yıllar önce yasaklanmıştır. Son yıllarda ise abaye giyim tarzı da bu tartışmanın merkezine yerleşmiştir.

Fransız Eğitim Bakanı Gabriel Attal tarafından yapılan duyuruya göre, abaye ile okula gitmek ve derse girmek yasaklanmıştır. Bu yasağın nedeni, okulların laiklik ilkesine uygun şekilde, dini sembollerin ve kıyafetlerin öğrenciler arasında farklılıkların belirtilmemesi amacıyla sınırlanmasıdır. Bakan Attal, laikliği kişinin kendisini eğitim aracılığıyla kurtarma özgürlüğü olarak tanımlamış ve abaye giyiminin bu ilkeyi zorlayabileceğini ifade etmiştir.

Bu tartışma Fransız toplumunda geniş yankı bulmuş ve farklı görüşler dile getirilmiştir. Yasak, dini ifade özgürlüğü ve kişisel tercih hakkı konularında hassas bir dengeyi sorgulamıştır. Fransa'daki Müslüman toplum temsilcileri, abayenin sadece dini sembol olmadığını ve bunun kültürel bir ifade biçimi olduğunu savunmuşlardır. Muhalefetteki bazı politikacılar ise yasağın anayasaya aykırı olduğunu vurgulamışlardır.

Sonuç olarak, abaye giyim tarzı, geleneksel ve kültürel kökenlere sahip bir kadın üst giysisidir. Fransa'da yaşanan tartışmalar, laiklik ilkesi ve dini ifade özgürlüğü arasındaki dengeyi yansıtmakta ve farklı toplumsal görüşleri yansıtmaktadır. Bu tartışmalar, giyim tarzlarının toplumsal ve kültürel çerçevelerde nasıl ele alınması gerektiğine dair daha geniş bir düşünce platformunu gündeme getirmiştir.