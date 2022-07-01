ABD'li gazeteci şaşkın: "Erdoğan'ın yardımcısı istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi"

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye damga vurdu. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesiyle, iki ülke de davet aldı. Son gün ülke liderleri birer birer kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'Lİ GAZETECİNİN ŞAŞKINLIĞI

O anlara dair ABD’li gazeteci Michael Tracey, dikkate değer notlar aktardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi. Tracey, şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

SÖZ VERİP SORUMU CEVAPLADI

"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.

"OTORİTER DENİLEN ERDOĞAN..."

'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum.

BIDEN'A SORULAR BELLİYDİ

Biden, Ukrayna'ya yeni silahlar göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) başıyla onayladı. Yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ ve NBC sordu."

Kaynak: Yeni Şafak