Açık Ateş Yılmaz Öztürk kimdir? Açık Ateş sunucusu Yılmaz Öztürk nerelidir?

Açık Ateş sunucusu Yılmaz Öztürk kimdir, nerelidir, kaç yaşında ne iş yapıyor soruları bu aralar merakla soruluyor.

TRT Belgesel kanalında yayınlanan, "Açık Ateş" isimli programda sunuculuk yapan Yılmaz Öztürk, ekran başındaki seyirciye keyifli dakikalar yaşatıyor.

Peki, Açık Ateş sunucusu Yılmaz Öztürk kimdir?

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara’da başladı. 1999 – 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında çalıştı.

Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı.

Birçok restorana danışmanlık hizmeti de veren Yılmaz Öztürk, 2012 yılında Alaçatı’da şef ve işletmeci olarak L’Escargot Restaurant’ı kurdu. 2015 senesinde Alaçatı Mancar Restaurant’ın şefliğini üstlendi. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

Yılmaz Öztürk'ün instagram adresi nedir?

Açık ateş şefi Yılmaz Öztürk'ün instagram hesabı @ylmzozturk olarak biliniyor.