Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2024 yılında da sürecek mi?

Aile Destek Programı uzatıldı mı yoksa bitti mi sorusu yardım alan vatandaşlar tarafından merakla sorulurken beklenen açıklama geldi.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek ödemeleri, Haziran ayıyla birlikte sona erdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yıl da devam edeceği müjdesini verdi.

"Aile Destek Programı" kapsamında, sosyal destekler çerçevesinde sağlanan aile destek yardımı, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayıyla tamamlandı. Bu dönemin ödemesi ise takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilecek ve program sona erecekti. Ancak programın devam edeceği açıklandı.

Aile Destek Programı ödemeleri, hane başına düşen aylık gelir aralığına göre farklı tutarlarda yapılıyor. Ödeme miktarları aşağıdaki şekildedir:

450 TL ve altı aylık gelire sahip olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı aylık gelire sahip olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı aylık gelire sahip olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az aylık gelire sahip olanlar: 850 TL

Ayrıca, Çocuk Destek Bileşeni adı altında getirilen bir düzenleme ile hak sahibi hanelere ek destek tutarları sunulmaktadır. Bu ek ödeme tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir:

1-2 çocuklu haneler: 350 TL

3 çocuklu haneler: 450 TL

4 çocuklu haneler: 550 TL

5 ve daha fazla çocuğa sahip haneler: 650 TL

Ek ödemeler, 350 TL ile 650 TL arasında değişen tutarlarda gerçekleştirilecektir.

Aile destek programına başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilmektedir.