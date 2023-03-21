Aile dizisi amca kimdir, amca karakterini kim canlandırıyor soruları bu akşam merakla soruluyor. Kıvanç Tatlıtuğu ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı "Aile" dizisi yayınlandığı ilk bölüm itibariyle farklı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizide birçok karakter dikkat çekiyor. Ancak "amca" karakteri en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da seyirci, "Aile dizisi amca kimdir?" sorularını sormadan edemiyor.

Aile dizisi amca kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. 14 Şubat’ta Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Nejat İşler 2 yıllık aranın ardından Aile dizisiyle ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Aslan Soykan’ın ağabeyi Cihan Soykan olarak ‘Aile’de sevenlerinin karşısına çıkacak. İşler, Soykan ailesinden 5 yıl önce kopmuş, karanlık ve tekinsiz bir adama dönüşen ailenin kara koyunu Cihan Soykan’a hayat verecek.

Bu zamana kadar birbirinden farklı role başarıyla hayat veren Canan Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Aslan Soykan’ın ablası Leyla Soykan Sayıcı olarak izleyici karşısına çıkacak. Ergüder, Hülya Soykan’ın (Nur Sürer) baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden ve bu yüzden istemediği bir evlilik yapmış, iki çocuk annesi Leyla Soykan Sayıcı’yı canlandıracak.

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Aile dizisinde amca karakterini canlandıran yuncu Levent Ülgen'dir. Peki, Levent Ülgen kimdir?

Ömer Levent Ülgen 8 Ağustos 1962 tarihinde Konya ilinde dünyaya geldi.

Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen edebiyat fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı.

Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı.

Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

AİLE'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU

Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.