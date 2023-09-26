"Alimler Buluşması" sekizinci kez gerçekleşecek

Alimler ve Medreseler Birliği, daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği alimleri buluşmasının 8'inci oturumunu 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da düzenleyecek.

Başta Türkiye ve Irak olmak üzere dünyanı farklı coğrafyalarından yüzlerce ulemanın bir araya geleceği program hakkında konuşan İTTİHADUL ULEMA Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, 2 gün sürecek programda daha çok toplumun rahatsız olduğu bazı olay ve gelişmeleri masaya yatırılacağını, söz konusu sorun ve sıkıntıların çözümünde kimin nasıl bir rol alacağının konuşulacağını söyledi.

Yaklaşık 8 senedir bu toplantıları düzenlediklerini dile getiren Molla Şimşek, "İslam coğrafyasının dört bir yanındaki değerli ulemalarını çağırıyor, davet ediyoruz. Toplumun her kesiminin mustarip olduğu konuları tespit ediyor, gündemimize alıyoruz." dedi.

Toplantıda konuşulacak konuların başlıklarını sıralayan Molla Şimşek, "Bu yılda inşallah gerek ferdi gerek ailevi ve gerekse kadın, genç, siyasi, İslam alemindeki tefrikalar, İslam'a yönelik yapılan hakaretler gibi meseleleri alimlerimiz konuşacak; bu sorunlar için neler yapılabilir, ulemanın ve Müslümanların görevleri nelerdir, sorunların çözümü için nasıl hareket edilmeli ve kim ne yapabilir konularını 2 gün boyunca işleyeceğiz. Çok değerli hocalarımız söz konusu bu meselelerin çözümüne yönelik görüşlerini dile getirecektir." ifadelerini kullandı.

Molla Şimşek, "Bu toplantımızın hem İslam alemi hem ulemalarımız hem Müslüman halkımız açısından birlikteliğimize, vahdete, kardeşliğe, oluşan bu bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Programımıza Türkiye ulemasının yanı sıra Irak başta olmak üzere İran Kürdistanı, Suriye, Mısır, Filistin, Ürdün, Kuveyt gibi ülkelerden alimlerimiz iştirak edeceklerdir." şeklinde konuştu. ,