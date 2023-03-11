Allah'a en sağlam iltica nasıl yapılır, Allah'a iltica etmek ne demek soruları bu aralar merakla soruluyor.

Allah'a iltica etmek kulun yani yaradılanın yaradana sığınması, teslim olması durumudur.

İltica genellikle mültecinin yaptığı bir eylemdir. Mülteci ise bir yerden başka bir yere sığınan kişi anlamına gelir.

Ancak Allah'a iltica ise kulun yönünü yüzünü Allah'a dönerek onun helal ve haram kıldığı kurallara harfiyyen uyması, dua etmesi ve ibadet etmesidir.

ALLAH'A EN SAĞLAM İLTİCA NASIL YAPILIR?

Allah'a en sağlam iltica peygamber efendimizin yaptığı dua şekliyledir.

Allah Resulü (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz gerek namazlarının akabinde, gerekse diğer zamanlarda daha başka hususlardan da Allah’a sığınmış, ashabına dolayısıyla ümmetine de sığınmalarını tavsiye etmiştir.

Peygamber Efendimizin hadîs-i şerîflerine bakıldığı zaman, O’nun;

- Allah’ın gazabından,

- Cehennem ve kabir fitne ve azabından,

- zenginlik ve fakirlikle imtihan olmaktan,

- Deccal fitnesinden, şekavetten,

- Düşmanlara maskara olmaktan,

- Belâlara maruz kalmaktan,

- Hastalıklardan,

- Erzel-i ömür tabiriyle ifade buyurdukları ele ayağa düşmekten,

- Bunamaktan,

- Dünya imtihanlarından,

- Haşyet duymayan kalpten,

- Kabul olmayan duadan,

- Doymayan nefisten,

- Yaşarmayan gözden,

- Fayda vermeyen ilimden,

- Şikak, nifak ve kötü ahlaktan,

- Hubs u habâis şeklinde söyledikleri erkek ve dişi şeytanlardan

- Ve onların her türlü desiselerinden

Allah’a iltica ettiği görülmektedir.