Arne Espeel neden öldü? Arne Espeel ölüm sebebi belli oldu mu?

Belçika'nın Winkel Sport B takımında kariyerini sürdüren Arne Espeel, sahada hayatını kaybetti.

25 yaşındaki kalecinin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Winkel Sport B takımının formasını giyen Espeel, takımı için mücadele ederken yaşamını yitirdi

Takımının Westrozebeke ile oynadığı karşılaşmada bir penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci sonrasında yere yığıldı.

İlk müdahalesi sahada yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Belçika'nın West Flanders Eyaleti'nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu.

Genç file bekçisinin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

TAKIM ARKADAŞLAR DUŞTA ÖĞRENDİ

Winkel Sport B asistanı Stefaan Dewerchin yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtirken, "Espeel yere düştüğünde top hala oyundaydı. İzlemesi gerçekten korkunçtu. Maçtan sonra tüm oyuncularımız duş aldı ve kalecimizin hastanede hayatını kaybettiği haberi hepimizi şoka uğrattı. Bazı oyuncularımız yaşanan durumu hala tam olarak idrak etmekte zorlanıyor" dedi.

Sağlık personelinin ona defibrilatör vermesine rağmen, yerel bir hastanede öldüğü açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Winkel Sport, Arne Espeel'in ani ölümü nedeniyle derin bir yas içinde. "Bu ağır kayıp için Arne'nin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Futbol sonradan akla gelen bir şey."

The Independent aracılığıyla takım yöneticisi Patrick Rotsaert, "Bu bir felaket ve herkes için bir şok" dedi. "Arne hayatı boyunca kulüpteydi ve çok seviliyordu. Harika bir sempatik çocuktu, her zaman iyi bir ruh hali içinde ve yardım etmeye istekli. Bu gerçekten ağır bir darbe. Her şeyden önce ailesi ve ayrıca tüm kulübümüz için. ."

Espeel'in ailesi ve ekip arkadaşları, Pazartesi günü Sint-Eloois-Winkel'de yapılan sessizlik yürüyüşü sırasında yas tutan 1000 kişi arasındaydı.

Reuters'e göre Pazartesi (20 Şubat 2023) günü otopsi yapılması planlandı, ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.