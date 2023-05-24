Askerler neden oy kullanamaz veya oy kullanabilir mi sorusu bugünlerin popüler soruları arasında bulunuyor.

14 Mayıs seçimleri sona erdikten sonra sıra 28 Mayıs ikinci tur seçimlerin geldi.

Oy kullanma yaşına gelmiş ve reşit olan bütün vatandaşlar sandık başına giderek siyasi tercihini yapacak. Ancak siyasi tercihlerini sandığa yansıtma hakkı olanların yanında bir olmayanların olduğu da bir gerçek. Bunlar arasında askerler de bulunuyor. Peki, Askerler neden oy kullanamaz? Askerler oy kullanabilir mi?

ASKERLER NEDEN OY KULLANAMAZ?

Askerlerin oy kullanma hakkı ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bazı ülkelerde askerler, seçimlerde oy kullanma hakkına sahipken, bazı ülkelerde ise askerlerin oy kullanma hakkı sınırlı olabilir veya hiç olmayabilir. Bu tür politikalar, her ülkenin kendi yasalarına, anayasasına ve seçim sistemine bağlıdır.

Bazı ülkelerde, askerlerin oy kullanma hakkı bulunmaktadır ve seçimlerde oy kullanabilmektedirler. Bu durum, demokratik bir süreç olarak kabul edilir ve askerlerin toplumun diğer üyeleri gibi seçimlerde görüşlerini ifade etme hakkına sahip olmalarını sağlar.

Ancak, bazı ülkelerde askerlerin oy kullanma hakkı sınırlı olabilir veya askerlerin seçimlerde oy kullanması yasaklanmış olabilir. Bu tür durumlar genellikle askerlerin siyasi tarafsızlığını koruma veya güvenlik nedenleriyle açıklanır. Örneğin, bazı ülkelerde askerler, askeri hiyerarşiyi etkilememek veya siyasi olaylara karışmamak için seçimlerde oy kullanamazlar.

Sonuç olarak, askerlerin oy kullanma hakkı ülkeden ülkeye değişir ve her ülkenin kendi yasaları ve politikalarına göre belirlenir.

HANGİ ÜLKELERDE ASKERLER OY KULLANAMAZ?

Askerlerin oy kullanma hakkının sınırlı veya yasak olduğu ülkeler farklılık gösterebilir. İşte bazı örnekler:

Türkiye: Türkiye'de askerler, askeri görevlerini yerine getirirken siyasi tarafsızlıklarını korumak amacıyla seçimlerde oy kullanamazlar. Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri'nde askerler, federal yasalarla belirlenen bazı kısıtlamalarla karşılaşabilirler. Örneğin, aktif görevdeki askerler bazı durumlarda eyalet seçimlerinde oy kullanamayabilirler. İngiltere: İngiltere'de askerler, görev başındayken genellikle seçimlerde oy kullanma hakkına sahip değillerdir. Ancak, askerler izin dönemlerinde oy kullanabilmektedirler. Çin: Çin'de askerlerin oy kullanma hakkı sınırlıdır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu üyeleri, askeri hiyerarşiyi ve politik güvenliği korumak amacıyla seçimlerde oy kullanamazlar. Kuzey Kore: Kuzey Kore'de askerlerin oy kullanma hakkı yoktur. Ülkedeki seçimlerde, genellikle tek parti sistemi çerçevesinde belirlenen adaylar yer alır.

HANGİ ÜLKELERDE ASKERLER OY KULLANABİLİYOR?

Askerlerin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkeler farklılık gösterebilir. İşte bazı örnekler: