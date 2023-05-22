ATA İttifakı neden dağıldı? ATA İttifakı kimdir, kimlerden oluşuyor?

ATA İttifakı neden dağıldı, dağılma sebebi açıklandı mı, ittifakın bileşenleri bu konu hakkında neler söyledi?

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ATA İttifakı, Sinan Oğan'ı desteklemişti.

Aslında ittifak sadece Cumhurbaşkanı adayı üzerinden yapılmıştı. Milletvekili seçimlerinde ise Zafer Partisi kendi logosuyla girmişti.

Seçimlerde Sinan Oğan'ın en düşük oyu alan aday olması ittifakı da boşa çıkarmış oldu. Çünkü ikinci turda ittifakın adayı yarışamayacaktı.

ATA İTTİFAKI NEDEN DAĞILDI?

Seçimlerden sonra, ATA İttifakı'nda yer alan bileşenler arasında görüş ayrılıkları başladı.

İttifak içerisindeki partilerden Adalet Partisi, siyasi görüş olarak muhalefete yani Millet İttifakı'na daha yakın olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Ancak ittifakın adayı Sinan Oğan ile ittifakı kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise beklemeyi tercih etti.

Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelirken; Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

İkisinin de görüşmelerinden sonra gözler alınan karara çevrilmişti ki yeni bir açıklama geldi.

Gelen son açıklamada da ittifakın tamamen dağıldığı, Oğan ve Özdağ'ın vereceği kararların birbirinden bağımsız olacağı belirtildi.

ADALET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

ÖZDAĞ: İTTİFAK DAĞILMIŞTIR

Ümit Özdağ, bugün yaptığı açıklamada, ATA İttifakının tamamen dağıldığını belirterek şunları şöyledi:

“Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız.

Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız.

Kamuoyunun da bildiği gibi ATA İttifakı dağılmıştır.”

ATA İTTİFAKI KİMDİR?

Ata İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşuyor.

ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet ÖZ

Doğru Parti Genal Başkanı Rifat Serdaroğlu

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan