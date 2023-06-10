Ayla filmi nerede çekildi?

Ayla filminin nerede çekildiği soruları son günlerde merakla soruluyor. Kore Savaşı'na katılan bir subayın başına gelen olayların anlatıldığı film gerçek hayattan esinlenerek beyaz perdeye aktarılmıştı.

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filmi, çekimlerinin çoğunu Tarsus'ta gerçekleştirmiştir. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanılmıştır. Film ekibi, gazeteci Özge'nin Ayla'ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için ise Kore'nin başkenti Seul'de dört gün geçirmiştir.

Filmin konusu, Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman (İsmail Hacıoğlu) adlı bir Türk askerinin hikayesini anlatmaktadır. Savaş sırasında öksüz kalan ve himayesini aldığı küçük Koreli kızla, Ayla adını verdiği çocukla sevgi dolu bir bağ kurar. Süleyman aylarca Ayla'ya bakar, ancak savaş sona erdiğinde kimsesiz çocuğu Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore'nin yasalarıyla karşılaşır ve ayrılmak zorunda kalırlar. Bu olaylardan 60 yıl sonra, Süleyman Bey, Ayla hakkında hiçbir bilgisi olmayan ve onu yeniden görmek isteyen biridir. Film, gerçek hayatta yaşanmış olan Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin hikayesinden esinlenmiştir.

AYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yardım çağrısı üzerine Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Gönderilen tugayın içindeki askerlerden biri olan Süleyman Astsubay (Süleyman Dilbirliği), gece vakti savaş meydanında annesi ve babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğunu bulmasıyla hikaye başlar. Süleyman Astsubay, kızın yüzünün ay gibi olduğunu düşünerek ona "Ayla" adını verir.

15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Ancak üst düzey yetkililerin de dahil olduğu çabalara rağmen Ayla'yı Türkiye'ye götürme çabaları başarısız olur. Sonunda Ayla, Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulan Ankara Okulu'na kabul edilir.

Süleyman Astsubay, Ayla'yı bırakıp gitmek istemez ve onu Türkiye'ye götürmek için çeşitli yollar dener. Hatta Ayla'yı bir bavulun içine koyup fark edilmeden Türkiye'ye getirmeye çalışır, ancak Güney Kore yasalarını aşarak bunu başaramaz.

Savaş günlerinden 60 yıl sonra, Ayla ve Süleyman Dilbirliği, başarılı ve istekli gazetecilerin yardımıyla Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler. Bu buluşma, duygusal bir an ve uzun bir ayrılıktan sonra gerçekleşir.