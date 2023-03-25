Ayyed ailesi kimdir? Vedat Ayyed, Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed nerelidir?

Ayyed ailesinin kim ve nereli olduğu soruları bu aralar merakla sorulurken, Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed'in kim olduğu en çok cevap arayan sorular oldu. BDDK tarafından alınan en son kararda Türkiye'de 3 yeni bankanın kurulmasına onay verildi. Kararda onay verilen bankalardan birini Ayyed ailesi kuruyor. 600 milyon dolarlık sermayeyle kurulan bankanın kim veya kimler tarafından kurulduğu ise merak ediliyor. Bu nedenle Ayyed ailesi kimdir, soruları da merakla soruluyor.

AYYED AİLESİ KİMDİR, NERELİDİR?

Ülke gündemi içerisinde konuşulan isimler arasında Ayyed ailesi ve Vedat Ayyed var. Vedat Ayyed son zamanlarda en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Vedat Ayyed kimdir? Ayyed ailesi kimdir? Vedat Ayyed kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar:

Vedat Ayyed ve Ayyed ailesi son çıkan haberlerden sonra gündeme bomba gibi düştü. Aile hakkında hiçbir yerde bilgi bulunmazken insanlar Ayyed ailesini ve Vedat Ayyed’i arıyor. Kim olduklarını merak ediyorlar.

Resmi Gazete’de yayımlanan gelişme ile Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun onayı alındı. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra da artık kararın önü açılmış oldu. Yeni kararla beraber Türkiye’de iki yeni banka kurulmuş olacak. Ayrıca bir bankaya da faaliyet izni verildi.

Kurulacak yeni bankanın birinin adı ise ‘Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ oldu. Bankanın kurucu ortakları ise herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Bankanın kurucu isimleri Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed’tir. Ayyed ailesi tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasının izni alınmış oldu. Ayyed ailesi hakkında bilgilere ulaştıkça sizlerle paylaşılacaktır.

Ayyed ailesiyle ilgili yaptığımız araştırmalara göre;

Aslen Irak'ın Bağdat şehrinden olan ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de yaşayan Ayyed soyadlı bir aile var. BAE'nin de Türkiye'ye yönelik yatırım planları olduğu biliniyordu.

Ancak Türkiye'de banka kuran ailenin bu aile olup olmadığı bilinmiyor.

Ayyed soyadı değil ancak Ayyad soyadının Filistinli olduğu biliniyor.

Ailenin Irak, Filistin veya BAE'li olduğu tahmin ediliyor.