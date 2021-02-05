İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 1 milyon 320 bin kişiye; 2,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacağını bildirdi.

"Bugün 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak." bilgisini paylaşan Selçuk, kısa çalışma ödeneği kapsamında, Kovid-19 salgınının başından bu yana 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar lira ödendiğini aktardı.

Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirileceğini kaydetti.

AA

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