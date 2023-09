Bay Becerikli neden öldü?

Bay Becerikli'nin öldüğü yönündeki iddialar sıcaklığını koruyor. "Bay Becerikli" olarak tanınan Phil Gallagher hakkında ölüm iddiaları gündemde. Ülkemizde ve dünya genelinde tanınan bu isim, sosyal medyada dolaşan ölüm iddialarıyla en çok araştırılan kişilerden biri haline geldi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

Phil Gallagher, "Bay Becerikli" olarak ünlenen İngiliz bir eğlence programı sunucusu olarak bilinir.

BAY BECERİKLİ NEDEN ÖLDÜ?

Ölüm iddiaları hala netlik kazanmamış olup, Phil Gallagher'ın sağlık durumu ve son hali hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Ayrıca, Phil Gallagher'ın katıldığı diğer yapımlar da sıralanmıştır. Ancak ölüm iddiasının doğruluğu belirsizliğini koruyor.

BAY BECERİKLİ KİMDİR?

Bay Becerikli karakter adıyla bilinen yani orijinal adıyla Mister Maker İngiliz bir eğlence pogramıdır. Bay Becerikli, 23 Şubat 2008 yılında çocuklar için yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon ekranlarda kaldı. Yani Bay Becerikli toplam da 60 bölüm yayınlandı. Programın sunuculuğunu Bay Becerikli ismiyle Phil Gallagher yapmaktaydı. Bu programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı. Çocuklar için yayınlanan eğlence belgeseli Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama yapılmadı.

PHIL GALLAGHER'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Mister Maker Bear Behaving Badly Hotel Trubble Grandpa in My Pocket CBeebies Jack & Jill CBeebies Aladdin Mister Maker Comes to Town JollyWobbles CBeebies Stricly Cinderella CBeebies Jack And The Beanstalk Mister Maker Around the World Mister Maker's Arty Party